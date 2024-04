Il 20% di extra sconto "segreto" su Amazon: attivatelo subito!

Su Amazon Italia è apparsa una promozione molto invitante che va ad applicare il 20% di extra sconto su una nutrita schiera di prodotti della categoria Moda. In questo bacino rientrano anche gli smartwatch, persino i modelli più in voga del momento. L'iniziativa, però, prevede l'attivazione dello sconto attraverso una pagina allestita per l'occasione. Vi spieghiamo tutto nel paragrafo successivo!

Offerta 20% Extra Sconto Amazon Moda

Per attivare la promozione "Sconto del 20% sulla categoria moda!", è necessario seguire questi semplici passaggi: Visitate la pagina dell'iniziativa facendo clic su questo link

Attivate lo sconto cliccando sul tasto presente sulla pagina

Lo sconto sarà automaticamente detratto al checkout Attenzione, perché la promozione è valida fino all'11 aprile 2024 su tutta la selezione Moda con un limite massimo di 30€ di sconto e su un ordine minimo di 20€. In basso abbiamo selezionato alcune proposte in offerta che vale la pena prendere in esame.

Termini e Condizioni

Riportiamo di seguito tutte le informazioni su termini e condizioni dell'offerta, che vi consigliamo di leggere in versione integrale. Questa promozione è valida solo sull'articolo idoneo più costoso presente nel carrello.

Questa Offerta è valida per i primi 1.000 clienti idonei che soddisfano questi termini e condizioni.

Questa offerta è valida per un periodo di tempo limitato e scade dopo la data indicata sulla pagina promozionale https://www.amazon.it/yourpromotions/f58c2b9e-18e9-4fc9-a053-d57a052c5c49

Ogni cliente idoneo può approfittare dell'offerta solo una volta durante il periodo di validità dell'offerta.

Il premio massimo che i Clienti Idonei possono ricevere usufruendo di questa offerta è un singolo codice sconto del 20% fino a un massimo di 30€ (il "Codice Promozionale"), applicabile all'articolo idoneo più costoso presente nel carrello.

Articoli Idonei: il codice promozionale è valido soltanto per un articolo idoneo (della categoria Vestiti, Scarpe, Gioielli, Orologi e Bagagli) sul sito amazon.it. Non può essere applicato a carte regalo, prodotti e contenuti digitali, prodotti venduti da Amazon Luxury Stores, dispositivi Amazon (dispositive Kindle, Echo, Fire), prodotti Apple e Beats, libri, e-book, alcolici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche e relative ricariche contenenti tabacco o nicotina, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo o prodotti venduti da venditori Amazon diversi da Amazon.it (es: l'offerta non è valida se il venditore è "Amazon UK" o "Amazon FR", ecc.) o su prodotti e servizi venduti su altri siti web.

Come per ricevere il Codice Promozionale: una volta riscattata l'Offerta tramite il pulsante "Applica promozione", il Codice Promozionale sarà automaticamente applicato all'account, sarà visibile nella pagina del checkout al pagamento dell'acquisto degli Articoli Idonei e sarà valido per un periodo di 7 giorni, fino alle 23:59, dalla data in cui il Codice è stato richiesto.

Dopo l'attivazione dell'offerta, il codice non sarà più attivo (e verrà quindi rimosso dall'account del cliente) alle 23:59 della data indicata alla pagina promozionale https://www.amazon.it/yourpromotions/f58c2b9e-18e9-4fc9-a053-d57a052c5c49.

Il buono sconto deve essere utilizzato al momento dell'ordine. Per usufruire dell'offerta, tutti gli articoli idonei devono essere presenti nel carrello e l'ordine deve essere completato al checkout utilizzando lo stesso metodo di pagamento e indirizzo di spedizione per tutti gli articoli. Salvo diversamente specificato per l'offerta o da Amazon, i buoni sconto non sono utilizzabili per ordini già effettuati ed è possibile utilizzare un solo buono sconto per ordine. Eventuali spese di imballaggio e di spedizione vengono calcolate conformemente ai termini e alle condizioni di consegna di Amazon.

L'Offerta è valida a fronte dell'acquisto minimo di un articolo al costo di almeno 20€ nella categoria Vestiti, Scarpe, Gioielli, Orologi e Bagagli

L'Offerta è soggetta a requisiti minimi di acquisto: se alcuni articoli idonei vengono rimossi dal carrello e il valore d'acquisto complessivo degli articoli idonei rimasti al momento del checkout risulta inferiore ai requisiti minimi di acquisto, l'Offerta non è valida; se l'ordine di un articolo idoneo viene annullato (e il valore d'acquisto complessivo degli articoli idonei rimasti risulta inferiore ai requisiti minimi di acquisto), l'Offerta non è valida; se un articolo idoneo viene reso (e il valore d'acquisto complessivo degli articoli idonei non resi risulta inferiore ai requisiti minimi di acquisto), Amazon si riserva il diritto di addebitare al cliente l'equivalente dello sconto ricevuto come parte dell'Offerta (tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l'ordine originale, senza ulteriori avvisi).

Offerta non cumulabile con altre promozioni.

Se non diversamente specificato sulla pagina della promozione o da Amazon, il codice promozionale non può essere utilizzato su ordini già esistenti e non è cumulabile ad altre offerte o codici promozionali.

In caso di utilizzo della nostra modalità di acquisto 1-click, lo sconto non sarà applicato all'ordine.

Il codice promozionale non può essere riscattato in cambio del valore dello sconto in denaro e non è né trasferibile né cedibile.

Dopo l'applicazione del Codice Promozionale, sarà necessario pagare l'importo restante relativo agli articoli idonei tramite carta di credito o debito. Diversamente dagli acquisti effettuati con carte regalo Amazon.it, non sarà possibile visualizzare eventuali codici promozionali inutilizzati nella sezione "Il mio account" sul sito www.amazon.it.

Se si effettua un ordine di articoli idonei utilizzando il codice promozionale e poi si restituisce o annulla l'ordine, lo sconto non potrà essere rimborsato o riutilizzato.

I clienti che ricevono l'Offerta da enti terzi diversi da Amazon non sono idonei a usufruire dell'Offerta.

Si applicano le Condizioni Generali d'Uso e Vendita e quelle relative ai codici promozionali Amazon.it.not needed

