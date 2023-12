5€ di buono per Amazon Seconda Mano: scoprite se lo potete riscattare

Oltre al rinnovo dell'iniziativa che consente di ricevere uno sconto extra del 30% al check-out per una sezione di prodotti usati e ricondizionati, che sarà attivo fino al 31 dicembre 2023 , Amazon offre anche un buono acquisto di 5€ per chiunque voglia fare affari su Amazon Seconda Mano . Potete subito verificare se siete elegibili al riscatto della promozione tramite il bottone a seguire.

Come usare il buono di 5€

I clienti idonei possono beneficiare di uno sconto di 5€, che potranno utilizzare solo su prodotti venduti da Amazon Seconda Mano e su ordini di almeno 15€. Il ribasso sarà poi valido per 7 giorni fino alle 23:59 dalla data in cui si richiede lo sconto per effettuare l'acquisto promozionato. Ogni cliente idoneo può richiedere fino ad un massimo di un buono sconto durante il periodo dell'iniziativa.

Una volta che i clienti aggiungono l'offerta al proprio account cliccando sul bottone "Applica la promozione", lo sconto sarà applicato automaticamente.

Apparirà sulla pagina di riepilogo d'ordine per i prodotti idonei, escludendo eventuali costi di consegna e confezione regalo.

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di fare clic su questo link per scoprire la pagina dedicata.