Se hai un iPhone, non farti scappare questi 10 accessori imperdibili in offerta al Prime Day

Proprio per la mole di prodotti, noi di SmartWorld abbiamo selezionato una manciata di articoli che consigliamo: puoi trovarli divisi per categoria in questa pagina dedicata alle offerte Prime e, se cerchi il meglio del meglio, c'è anche la nostra Top 10 di prodotti selezionati. In questo articolo ci siamo dedicati agli accessori per iPhone (inteso in senso largo): ci sono infatti diversi prodotti in offerta che possono migliorare l'esperienza con lo smartphone della mela, Apple Watch e AirPods ovviamente, ma anche accessori basati su MagSafe.

Accessori per iPhone al Prime Day

Apple Watch Non si può che iniziare questa selezione con un Apple Watch. L'orologio della mela è un vero valore aggiunto nell'uso quotidiano di iPhone: che sia per regolare il volume o cambiare canzone al volo, per usare Siri dal polso o per scattare una foto controllando l'inquadratura dall'orologio (perfetto per gli autoscatti di gruppo!), ci sono centinaia di buone ragioni per voler affiancare un iPhone con un Apple Watch. Su Amazon sono disponibili in sconto sia gli Apple Watch Series 9 (ossia la penultima generazione) che gli Apple Watch SE (2a generazione), ossia la versione del 2023, l'ultima della serie SE.

AirPods Pro 2 Poco da fare: se hai un iPhone, i migliori auricolari Bluetooth che puoi comprare sono gli AirPods. L'integrazione nell'ecosistema Apple è perfetta e tutti i modelli sono comodi e con una buona qualità del suono. In questi giorni ci sono in offerta gli AirPods Pro 2, che francamente sono i miei preferiti: l'ANC funziona benissimo e con gli ultimi aggiornamenti firmware hanno anche ricevuto tante nuove funzioni. Più consigliati che mai.

Supporto da auto con MagSafe Per tenere sott'occhio l'iPhone in auto (per la navigazione), non c'è niente di meglio di un supporto con MagSafe. E sì, puoi fidarti, i magneti del MagSafe sono abbastanza resistenti da non aver paura che l'iPhone casa. Ce ne sono molti disponibili, noi consigliamo uno tra quelli che trovi nei box qui sotto: quello di Belkin si aggancia alla bocchetta dell'aria, mentre quello di Spigen si fissa al cruscotto o al parabrezza.

Portafogli con MagSafe Se quotidianamente giri solo con un paio di carte e paghi quasi sempre contactless, probabilmente puoi fare a meno di un portafogli classico e optare per un portatessere con MagSafe. Ce ne sono centinaia disponibili: tra tutti quelli in offerta, ne abbiamo selezionati alcuni che ci ispiravano per design (quello ispirato al GameBoy è adorabile), per robustezza (quello di Spigen sembra il più solido), per funzionalità (quello di ESR che fa da stand sembra comodo davvero) o per sobrietà (quello di PAGONGO, semplice, che ha anche una tasca per contanti o biglietti).

Power bank con MagSafe Un power bank serve sempre (se te ne serve uno generico, dai un'occhiata alla nostra selezione), ma un power bank con MagSafe ti permette di non doverti portare dietro un cavo, ed è estremamente comodo. Ne abbiamo selezionati tre, tutti di Anker: tieni presente che quello più economico non ha certificazione Qi2 (ultimo standard di ricarica wireless) e quindi ricarica l'iPhone a velocità ridotta (7,5W), mentre gli altri due (uno con stand, l'altro senza) sfruttano la massima velocità e ricaricano fino a 15W.

Caricabatteria multiplo da viaggio Parliamo di piccoli caricabatteria wireless da portare in viaggio, che permettono di ricaricare contemporaneamente iPhone e altro (magari gli AirPods, o in generale cuffie wireless). Tra tutti quelli disponibili, ne abbiamo scelti quattro modelli: quello di UGREEN ricarica due dispositivi ed è disponibile in due versioni (quella più economica ricarica a 7,5W, l'altra è compatibile con Qi2 e ricarica alla massima velocità possibile, 15W), gli altri tre possono ricaricare anche Apple Watch. Quello di ESR non supporta la ricarica a 15W, mentre i due caricatori di Anker sì.

Caricabatterie 3-in-1 da tavolo Per caricare in un colpo solo iPhone, Apple Watch e AirPods (o altre cuffie). Ci sono centinaia di modelli disponibili, ma i due che vi suggeriamo sono fatti da aziende fidate e supportano entrambi la ricarica fino a 15W.

Stand di ricarica da scrivania Parliamo sempre di caricabatteria (singoli o multipli) come quelli del paragrafo precedente, con la differenza che questi fanno anche da stand e tengono l'iPhone sollevato e visibile: sono molto utili per tenerli sul comodino o sulla scrivania e, sfruttando la modalità Stand-by di iPhone, permettono di tenere sempre sott'occhio orario e notifiche. Tutti i modelli selezionati supportano la ricarica a 15W.

Anello reggi-smartphone magnetico Hai presente quegli orrendi anelli reggi-smartphone che si trovano in alcune cover? Per quanto brutti siano, hanno un loro perché: sono comodi per tenere più saldamente il telefono (soprattutto con una mano) e fanno anche da stand, comodi per guardare un video. Rimane il problema che sono brutti a vedersi: con questi modelli, che si agganciano con MagSafe, potete staccarli quando non sevono.

Portatelefono magnetico Ok, lo ammetto, questo non saprei benissimo come usarlo, ma sono certo che ci sia qualcuno lì fuori per cui sarà una salvezza: è un portatelefono completamente magnetico. Nel senso che usa MagSafe per agganciarsi ad iPhone, ma anche le due fascette sono magnetiche e permettono di agganciare lo smartphone a qualsiasi superficie metallica. Può essere comodo ad esempio per attaccarlo da qualche parte mentre si cucina, o in generale per sospendere il telefono fissandolo a una superficie metallica.

