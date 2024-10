L'alternativa super economica al Bimby è in sconto Prime Day: 1.200€ meno del robot da cucina di Vorwerk

E sapete cos'altro è scontato? Il Mambo CooKing ! Non solo, per chi vuole spendere di meno c'è anche l'altrettanto ottimo Mambo Touch . Ma procediamo per gradi.

Di recente sulle pagine di SmartWorld vi abbiamo parlato di un prodotto molto particolare. Si chiama Mambo CooKing , ed è un robot da cucina. Solo che il termine robot da cucina gli sta un po' stretto, tant'è che per far capire di cosa si parla è scontato tirare in ballo il Bimby di Vorwerk .

Un Bimby che costa meno di 270€

Cosa offre? Di base è un robot da cucina da 1600W che va da 37° a 120°C con 10 diverse impostazioni per la gestione del calore. Integra una bilancia per pesare gli ingredienti, accessorio "cucchiaio" per mescolare (ottimo per risotti e secondi), lame per tritare e mescolare, cestello per bollire e altri accessori come la farfalla per montare a neve.

Il tutto si controlla tramite uno schermo touch da 5", e alternativamente potete collegare la macchina all'app per smartphone e gestire tutto da lì. Sono già integrate tantissime ricette per primi, secondi, salse e impasti, e alternativamente potete adattare con facilità anche tante ricette del Bimby.

La caraffa in acciaio è da 3,3 litri, sufficienti per famiglie di 2 o 3 persone. A seconda della preparazione può andare bene anche per 4 persone.