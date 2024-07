Amazon non vi vuole in vacanza: già attivi gli sconti per il Ritorno a Scuola

Prima di buttarci nella mischia, a seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , il modo più semplice per rimanere sempre aggiornati sui migliori affari in giro per il web.

Nemmeno il tempo di partire per le vacanze, che il "Back to School", o meglio, il "Ritorno a Scuola" è già attivo su Amazon Italia. L'iniziativa, che precede l'ormai sempre più vicino Prime Day 2024 , offre tutta una serie di offerte speciali pensate per gli studenti e non solo, visto che gli affari colpiscono anche una bella manciata di prodotti tech .

Migliori Offerte per il Ritorno a Scuola Amazon

Come anticipato, su Amazon Italia il Back to School si traduce in una pioggia di offerte: non a caso, per affrontare al meglio il prossimo anno scolastico, è essenziale equipaggiarsi come da manuale. Amazon ha quindi pensato di tagliare il prezzo sia dell'attrezzatura scolastica, come zaini e cancelleria, sia di alcuni dispositivi tecnologici, come notebook e accessori audio.

Iniziamo con il HP Chromebook 14a-na0008sl, perfetto per chi cerca un laptop affidabile per studiare e lavorare, con un prezzo di soli 199€. D'altro canto, le Corsair HS65 Wireless a 99€ rappresentano un grandissimo affare, ideali non solo per il gaming ma anche per seguire lezioni online e video educativi con la massima chiarezza sonora.

Occhio però anche agli accessori economici, come le cuffie Bluetooth Philips H4205RD/00, che a circa 16€ stanno vendendo benissimo nelle ultime settimane, così come gli auricolari Anker P20i a 19€, il power bank INIU da 20.000 mAh e il cavo di ricarica rapida UGREEN da 60 W, tutti ottimi da portare sempre con sé.

Per visitare la pagina relativa all'iniziativa Ritorno a Scuola di Amazon, fate clic su questo link. In basso, invece, trovate la nostra selezione speciale dei prodotti più interessanti.