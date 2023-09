Amazon regala 15€ ai nuovi iscritti: ecco come richiedere il buono

A seguire trovate tutti i termini e le condizioni della promozione per i nuovi iscritti. Vi consigliamo di leggere in dettaglio tutte queste informazioni, in modo da capire meglio come approfittare dello sconto Amazon.

L'offerta si applica solo ai nuovi clienti che non dispongono di un account Amazon al momento dell'invito a partecipare all'offerta e che non hanno mai effettuato un acquisto su Amazon. Se un cliente esistente crea un nuovo account, non sarà eligibile per questa promozione.

Questa offerta è solo su invito. I clienti saranno invitati a beneficiare di questa offerta tramite un banner su Amazon.it. I clienti possono confermare se sono eligibili per questa offerta visitando la pagina di destinazione (https://www.amazon.it/b/?node=89264966031) dove vengono spiegati i dettagli dell'Offerta e possono verificare se soddisfano i Termini e condizioni richiesti dell'Offerta.

L'Offerta è valida solo tra le 00:00 del 26 settembre 2023 e le 23:59 del 16 ottobre 2023 (il «Periodo dell'offerta»).

Questa offerta è aperta ai primi 1.000 clienti eligibili che soddisfano questi termini e condizioni.

L'offerta è valida solo per i clienti che non hanno un account Amazon che (i) sono stati invitati da Amazon tramite un banner di marketing sul sito e che (ii) hanno visitato la pagina dell'offerta (https://www.amazon.it/b/?node=89264966031), (iii) hanno creato un account facendo clic sul link «Crea un account» che si trova nella pagina dell'offerta, (iv) hanno fornito il propri indirizzo e-mail come parte della creazione dell'account, (v) hanno fatto clic sul pulsante «Applica promozione» nella pagina a cui vengono reindirizzati dopo aver creato il proprio account. Se l'offerta è valida per te, il codice promozionale di 15€ verrà applicato automaticamente al tuo account e potrai utilizzarlo per il tuo primo acquisto di almeno 30€ («Requisito minimo di acquisto») su Articoli qualificati entro le 23:59 del 16 ottobre 2023 su Amazon.it («Offerta»). Lo sconto verrà visualizzato nella pagina di riepilogo del tuo ordine per gli articoli qualificati* (esclusi eventuali costi di spedizione e confezione regalo applicabili) per un importo totale minimo di 30€, valido fino al 16 ottobre 2023. Le spese di spedizione e imballaggio verranno applicate a ciascun articolo in base alle tariffe e alle politiche di spedizione standard di Amazon.

Ogni cliente idoneo può utilizzare l'offerta una sola volta.

L'offerta non è cumulabile con altre promozioni.

Ogni cliente idoneo può richiedere fino a un massimo di un'offerta durante il periodo dell'offerta. Il massimo vantaggio che i Clienti idonei possono ricevere da questa Offerta è un singolo codice promozionale di 15€ (il «codice promozionale») da utilizzare con articoli idonei di almeno 30€ (il «Requisito minimo di acquisto»).

Articoli idonei: può essere usato solo con prodotti venduti e spediti da Amazon IT sul sito www.amazon.it, ma non è valido per: dispositivi Amazon (e-reader Kindle e tablet Fire), contenuti e fiurine digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette e sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), buoni regalo, Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte su prodotti ricondizionati o dispositivi Amazon o prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it o altre entità Amazon o prodotti e servizi venduti su ogni altro sito, anche se "Gestito da Amazon.it" o "Idoneo Prime".

Il codice promozionale non può essere utilizzato su articoli venduti da venditori Amazon diversi da «Amazon IT» (ad esempio, l'offerta non si applica quando il venditore è «Amazon ES», «Amazon UK», ecc.).

Il codice promozionale è utilizzabile solo se viene selezionata la stessa velocità di consegna per tutti gli articoli idonei. Consulta la sezione «Dettagli di spedizione» durante il checkout per confermare che tutti gli Articoli idonei abbiano la stessa velocità di consegna.

Se non diversamente specificato nella pagina di destinazione della promozione pertinente o da Amazon, il codice promozionale non può essere utilizzato su ordini preesistenti o in combinazione con altre offerte o codici promozionali.

Requisito minimo di acquisto: l'offerta è soggetta al requisito minimo di acquisto per gli articoli idonei, quindi: se rimuovi articoli idonei dal carrello, in modo che il valore di acquisto combinato dei restanti articoli idonei al momento del pagamento scenda al di sotto del requisito minimo di acquisto, l'offerta cesserà di essere applicata; se annulli l'ordine per un articolo idoneo (in modo che il valore di acquisto combinato dei restanti articoli idonei sia inferiore al requisito minimo di acquisto), l'offerta cesserà di essere applicata; e se restituisci un articolo idoneo (in modo che il valore di acquisto combinato degli articoli idonei che conservi è inferiore al requisito minimo di acquisto), Amazon dedurrà il valore del codice promozionale dal rimborso.

Se utilizzi il nostro metodo di ordinazione 1-Click, il codice promozionale non verrà applicato al tuo ordine. È necessario pagare il saldo del valore degli articoli idonei, dopo l'applicazione del codice promozionale, con carta di credito o di debito o utilizzando buoni regalo Amazon.fr. A differenza dei buoni regalo Amazon.it, non potrai visualizzare i codici promozionali non utilizzati nella sezione Il mio account di www.amazon.it

Il codice promozionale non ha alcun valore di rimborso in denaro e non è trasferibile o assegnabile.

Se effettui un ordine di articoli idonei utilizzando il codice promozionale e poi restituisci o annulli l'ordine, il codice promozionale non può essere rimborsato o riutilizzato.

L'offerta non è trasferibile e non può essere rivenduta.

Si applicano le condizioni d'uso di Amazon.

Se volete leggere maggiori informazioni sulla promozione, potete cliccare su questo indirizzo oppure trovate in alto il pulsante per andare sulla pagina dedicata.

