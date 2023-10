Prezzi pazzi su Fire TV Stick di Amazon: acquistatele ora che sono in sconto

Mentre attendiamo la Festa delle Offerte Prime, che si terrà il 10 e l'11 ottobre 2023, Amazon mette a prezzo di saldo tutte le sue Fire TV Stick. Se aveste un televisore non abbastanza smart, con una spesa esigua lo renderete al passo coi tempi ed in grado di riprodurre contenuti in streaming e non, da tutti i principali servizi.

A soli 32,99€ infatti una Fire TV Stick 4K Max non solo sbaraglia tutta la concorrenza di pari prezzo, ma vi garantirà anni di onorato servizio prima di andare in pensione. E per chi desiderasse risparmiare ulteriormente, c'è il modello Full HD che costa solo 22€. C'è un bello sconto anche sul Fire TV Cube, ma se è al rapporto qualità/prezzo che guardate, le Fire TV Stick sono senz'altro la scelta migliore.

