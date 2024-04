Addio supermercato: la spesa la consegna Amazon in giornata a tutti i clienti, ma solo in queste città

Amazon Fresh , il servizio di spesa online del colosso dell'e-commerce, cambia da oggi una regola importante . Finora infatti solo i clienti Prime potevano beneficiare delle consegne in giornata (gratuite per ordini superiori a 50€), mentre adesso questa possibilità è stata estesa a tutti gli utenti Amazon .

Amazon Fresh adesso è per tutti

Tutti i clienti, inclusi quelli non iscritti a Prime, di Milano, Roma, Torino e Bologna, possono ora fare comodamente la spesa da casa (su Amazon Fresh e/o Pam PANORAMA), sapendo che in giornata sarà recapitato tutto al loro indirizzo, a patto che risiedano in un'area in cui il servizio è disponibile.

I clienti Prime continuano però a essere un minimo privilegiati. Per loro i tempi di consegna sono in finestre di un'ora, mentre per tutti gli altri in finestre di due ore.

Per chi non ne avesse mai usufruito, chiariamo che si tratta di un vero e proprio supermercato online, con prodotti di ogni tipo: carne, frutta, verdura, latticini, ma anche prodotti per l'igiene e la cura della casa.

Che sia cibo o altro, è molto probabile che lo possiate acquistare su Amazon Fresh.

Per verificare se siete coperti dal servizio, è sufficiente andare su Amazon Fresh e loggarsi col proprio account Amazon. Se in alto non comparirà la scritta "Per continuare ad acquistare Amazon Fresh, scegli un altro indirizzo" siete a posto, altrimenti dovrete scegliere un altro indirizzo di consegna.