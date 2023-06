300€ di sconto con Lista Nascita su Amazon: golosa promo Prime Day 2023

A seguire trovate tutti i termini e le condizioni della promozione per la Lista Nascita di Amazon.

Vale la pena leggere in dettaglio tutte queste informazioni, in modo da capire meglio come approfittare dello sconto Amazon.

Puoi applicare lo sconto del 15% sugli ordini fino a un valore totale di 2.000€ , per uno sconto massimo di 300€.

, per uno sconto massimo di 300€. Lo sconto si applica solo agli articoli idonei che compaiono nella pagina "La Tua Lista Nascita" nella tua Lista Nascita.

Lo sconto inizia 180 giorni prima della data di arrivo inserita nella Lista Nascita e scade 90 giorni dopo la data di arrivo. Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare lo sconto in qualsiasi momento. La tua lista deve essere attiva per almeno 14 giorni prima di poter beneficiare dello sconto.

Lo sconto può essere riscattato solo tramite l'account Amazon del titolare della Lista Nascita.

Solo la selezione di articoli appartenenti alla categoria Baby sono idonei per usufruire dello sconto.

sono idonei per usufruire dello sconto. Pannolini, alimenti per bambini, latte in formula e giocattoli non sono inclusi nella promozione. Solo i prodotti venduti e spediti da Amazon sono inclusi nella promozione. Se annulli o restituisci uno qualsiasi degli articoli acquistati utilizzando lo sconto esclusivo, lo sconto riscattato non sarà rimborsabile con l'annullamento dell'ordine o la restituzione.

Non si applica agli ordini effettuati con 1-Click.

Le spese di spedizione e gestione si applicano a tutti i prodotti.

Questa promozione non è cumulabile con altre offerte .

. Lo sconto esclusivo è solo per uso personale e non a scopo di rivendita di prodotti.

Una volta scaduto, non avrai diritto a un altro sconto per gli 8 mesi consecutivi successivi alla Data di fine utilizzo dello sconto esistente.

Vi consigliamo caldamente di visitare la FAQ disponibile sulla pagina della promozione per eventuali dubbi a riguardo: basta fare clic su questo indirizzo.

