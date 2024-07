Il Prime Day è già iniziato: scoprite le offerte in anteprima attive da ora

L'Amazon Prime Day 2024 si terrà il 16 e 17 luglio, ma gli iscritti al servizio Amazon Prime, come già anticipato in un specifico articolo, possono già approfittare di diverse offerte anticipate. Vi abbiamo infatti parlato dell'ottimo sconto extra 20% su Amazon Seconda Mano, ma adesso ci soffermiamo un attimino sui ribassi diretti relativi ai prodotti Blink, eero e Ring.

Tra le offerte attuali spiccano il Router/Extender Mesh Wi-Fi Amazon eero, disponibile in un kit da 2 pezzi a 99€ invece di 163€, e il Router Wi-Fi Mesh Amazon eero 6+, nel kit sempre da 2 unità, a 159€ rispetto al prezzo originale di 303€. Se desiderate un prodotto all'avanguardia, c'è il l'eero Pro 6E a 329€ anziché 583€: si tratta di un modello avanzato pensato per mansioni che richiedono una connessione potente e stabile, come il gaming in streaming.

Per quanto riguarda la sicurezza domestica, c'è un bundle di Blink proposto a 89€, con un prezzo di listino di circa 141€.

Questo pacchetto include una videocamera a batteria, una videocamera plug-in, un videocitofono ed un modulo di sincronizzazione, tutti compatibili con Alexa. Inoltre, il pacchetto Blink Outdoor, che include tre videocamere con due anni di autonomia e una Blink Mini 2, è scontato a 107€ invece di 177€.

Infine, il Blink Outdoor con quattro videocamere e il Blink Video Doorbell, che garantisce una sicurezza completa per la casa con visione notturna e audio bidirezionale, è disponibile a 128€ rispetto al prezzo originale di 355€. Queste offerte rappresentano un'opportunità da non sottovalutare per migliorare la propria connettività e sicurezza domestica a prezzi scontati, ma sono riservate esclusivamente agli abbonati Amazon Prime. Per ulteriori dettagli e per visualizzare le offerte, visitate la pagina Amazon Prime Day a questo link.

