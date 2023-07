Amazon Prime Student è lo strumento perfetto per il Prime Day 2023: quanto conviene?

Per attivare subito Prime Student basta cliccare sul pulsante blu che trovate a seguire. Più in basso, invece, vi spieghiamo tutti i vantaggi e le caratteristiche di questo speciale abbonamento per studenti.

Il Prime Day 2023 è ormai imminente e c'è una promozione speciale per sfruttarlo al meglio: si chiama Prime Student ed è ovviamente riservata agli studenti . Grazie a questo particolare abbonamento potete usare tutte le funzionalità del servizio Amazon Prime ma con tanti vantaggi rispetto alla versione standard: 90 giorni di prova gratis e un prezzo più conveniente !

Come iscriversi a Prime Student

Per prima cosa, dobbiamo chiarire un dubbio: l'abbonamento a Prime Student dà diritto esattamente agli stessi vantaggi di un normale abbonamento Amazon Prime, ma costa la metà e include anche sconti esclusivi. Insomma, non ci sono svantaggi nell'iscriversi da studente, c'è solo da guadagnare.

Per iscriversi ad Amazon Prime Student è necessario essere studenti universitari ed avere una mail universitaria, con cui confermare di essere effettivamente iscritti ad un corso di studio superiore.

L'abbonamento a Prime Student costa 24,95€ all'anno (invece dei normali 49,99€), ma i primi 90 giorni (3 mesi) sono gratis. L'abbonamento Prime Student si rinnova automticamente fino alla laurea, o per un massimo di 4 anni.

I vantaggi di un abbonamento Prime sono i soliti: consegne veloci e gratuite, Prime Video, Prime Music, Twitch Prime, Amazon Photos, Prime Reading e accesso alle Offerte Lampo del Prime Day.

Se siete già iscritti a Prime ma siete anche studenti, potete comunque avvalervi di Prime Student: durante la procedura di registrazione, Amazon provvederà ad annullare il precedente abbonamento per convertirlo in Prime Student, rimborsandovi una percentuale di quanto già pagato, in base a quanti giorni sono trascorsi dal rinnovo dell'abbonamento.

