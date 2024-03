Preoccupati dalla qualità dell'aria in casa vostra? C'è una buona offerta su Amazon Smart Air Quality Monitor

Tra i molti dispositivi a marchio Amazon in commercio, lo Smart Air Quality Monitor non è forse tra i più famosi, ma questo non significa che non sia tra i più utili.

Lanciato quasi 2 anni e mezzo fa al prezzo di 79,99€, questo accessorio per il monitoraggio dell'aria casalinga è ora disponibile a 54,99€. È il prezzo più basso di tutto il 2024 finora, per un dispositivo semplice ma efficace.

Smart Air Quality Monitor serve infatti a misurare l'eventuale presenza di allergeni e tossine all'interno di un'abitazione. In questo modo potete tenere sempre sotto controllo il livello di monossido di carbonio, particolato e di composti organici volatili che sono nocivi per la salute. Ovviamente, in caso di livelli elevati, il dispositivo avvisa l'utente in tempo reale.

Oltre a questo c'è anche il monitoraggio di umidità e temperatura, e i risultati sono sempre disponibili nell'app o sui dispositivi con Alexa connessi.

Se aveste insomma qualche dubbio "sull'aria che tira" in casa vostra, con Smart Air Quality Monitor potrete facilmente dipanarlo.