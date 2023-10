Cercate un dongle per Android Auto o CarPlay? Siete nel posto giusto! Tra le offerte del Prime Day di Ottobre ce ne sono infatti alcune che vi permetteranno di portarvi a casa un accessorio adatto alle vostre esigenze, al giusto prezzo. Ricordate di consultare anche le altre nostre selezioni e soprattutto la TOP 10, con le migliori offerte in assoluto. OFFERTE PRIME DAY

Motorola MA1

20 euro di sconto su quello che è, senza tanti giri di parole, uno dei migliori box per Android Auto Wireless in commercio. Peccato solo che il cavo non sia estraibile, il che significa che dovrete trattarlo bene, ma a parte questo non c'è veramente nulla da dire. Per conoscere meglio questo accessorio potete anche leggere la nostra recensione di MA1.

Ottocast A2AIR / U2-AIR

Ottocast è un brand molto noto nel mondo dei dongle per auto, e per non fare torti a nessuno il produttore ha messo in offerta due dispositivi diversi: uno per Android Auto Wireless e l'altro per CarPlay Wireless. Entrambi costano 20 euro in meno del prezzo ordinario, ed entrambi fanno ciò che dicono, con una media voto di 4,2 su Amazon, a conferma della bontà del prodotto.

Carlinkit

Non abbiamo provato personalmente questa marca, ma visto il prezzo più basso di tutti gli altri e le recensioni tendenzialmente positive abbiamo pensato di proporvelo lo stesso. Rispetto agli altri dispositivi che vi abbiamo proposto può essere l'assistenza un po' più problematica, più che altro sul lungo periodo (il prodotto è comunque spedito da Amazon, quindi in caso di problemi iniziali non dovrebbe essere difficile farselo sostituire).

Carpuride Apple Carplay Android Auto