La festa delle offerte Prime scalda i motori: dalla mezzanotte del 10 ottobre e fino alle 23:59 dell'11 ottobre 2023 ci saranno due giorni di sconti dedicati ai soli clienti Prime, e Amazon anticipa adesso alcuni dei prodotti che saranno scontati tra poche ore.

Qui sotto trovate infatti un breve elenco, senza alcun ordinamento particolare, di prodotti di vario tipo che domani saranno in offerta. Ovviamente il prezzo finale non è stato reso noto, ma è chiaro che sarà inferiore a quello odierno, quindi già potrete farvi un'idea di cosa vi aspetta e se può rientrare nel vostro budget.

Come avete visto c'è letteralmente un po' di tutto, dato che le offerte del Prime Day di ottobre riguarderanno tutte le categorie presenti su Amazon.

Non dimenticate quindi di visitare la nostra pagina dedicata a partire dalla mezzanotte di oggi, dove troverete raccolte tutte le selezioni che abbiamo realizzato per aiutarvi ad acquistare solo i prodotti di elettronica più convenienti.

Ma non finisce qui, perché ci sono una serie di promozioni già attive, che potete sfruttare anche adesso. In particolare:

Da ultimo, ma non meno importante, vi ricordiamo di visitare il nostro canale Telegram, dove pubblicheremo tutte quelle offerte lampo che, per ragioni appunto di tempo, non possiamo pubblicare sul sito.

