L'ultimo dei compatti Android è comodo da tenere in tasca e oggi ha un super prezzo Amazon

Se siete alla ricerca di uno smartphone Android compatto ma senza compromessi, questa offerta su Amazon Italia potrebbe fare al caso vostro. ASUS Zenfone 10, il top di gamma uscito lo scorso anno del marchio taiwanese e amato dal nostro Emanuele, è disponibile ad un prezzo scontato di 649€, rispetto al prezzo originale di 849€. È una delle poche, se non addirittura l'unica valida scelta per chi cerca un dispositivo Android che sia davvero più piccolo della media, ma che abbia dalla sua delle ottime prestazioni.

