Podcast e audiolibri a costo zero: come ricevere 3 mesi di Audible gratis

Con il rientro a scuola torna una delle migliori promozioni per gli amanti di audiolibri e podcast , quella riservata al servizio Audible . Se siete nuovi clienti, potete approfittare della prova gratuita estesa: fino al 2 ottobre 2024 è possibile attivare un abbonamento di 3 mesi gratis , provando tutte le funzionalità del servizio di proprietà di Amazon. Per maggiori informazioni, cliccate sul pulsante verde a seguire e potrete leggere tutte le informazioni sulla pagina dedicata alla promozione.

Offerta Audible: come attivarla

La promozione è riservata solo ai clienti Audible che non hanno attivato un abbonamento negli ultimi 12 mesi. Per verificare se il vostro account è compatibile con l'offerta, è sufficiente andare su questa pagina. In caso di compatibilità, potrete cliccare sul pulsante "Iscriviti" e attivare direttamente l'offerta.

Vi ricordiamo che, al termine della prova gratuita per 3 mesi, il servizio si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99€ al mese. Ovviamente, se vi interessa solo la prova gratis, potete disattivare l'abbonamento in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Audible è il servizio in abbonamento di Amazon che vi garantisce l'accesso a migliaia di contenuti divisi tra audiolibri, podcast e serie audio. L'app di Audible è disponibile per dispositivi iOS e Android, e permette anche di scaricare i contenuti in locale in modo da ascoltarli senza limiti anche offline.

La promozione è valida fino al 2 ottobre 2024: per maggiori informazioni sui termini e sulle condizioni dell'iniziativa, vi basta fare clic su questo link.