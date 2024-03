Quando parliamo di auricolari, e magari consigliamo i migliori modelli da comprare, molti utenti si lamentano che le cuffiette più consigliate sono quelle in-ear, con gommini. È vero, è innegabilmente così: anche negli auricolari consigliati per le offerte di primavera Amazon la maggior parte dei modelli suggeriti hanno il gommino e si infilano nelle orecchie. Tendenzialmente, sono la tipologia di cuffiette più prodotte dalle aziende, e le più apprezzate dal mercato. Ma c'è una (rumorsa) minoranza che i gommini proprio non li sopporta, e questa selezione è per loro. Di seguito alcuni modelli di auricolari senza gommino: ne segnaliamo alcuni più particolari, e poi in fondo un elenco di auricolari senza gommino in offerta in questi giorni.

Auricolari senza gommino: la selezione

Huawei FreeClip I FreeClip di Huawei sono uno dei modelli più innovativi e interessanti per chi non ama i gommini e non vuole infilarsi cose nel condotto uditivo. Stanno "appese" alle orecchie e sembrano orecchini: sono comodissimi e non danno alcun fastidio. Ci sono piaciuti moltissimo (qui potete leggere la nostra recensione) e in questi giorni li trovate a prezzo ridotto.

Huawei FreeBuds 5 Un altro modello di Huawei, che negli anni ha sperimentato molto con i formati semi-open: i FreeBuds 5 spiccano per la strana forma a goccia, che gli dona equilibrio e gli permette di stare appesi al meglio alle orecchie. Anche questi ci sono piaciuti molto quando li abbiamo provati (qui la nostra recensione) e in questi giorni costano meno.

SHOKZ OpenRun Shozk è una delle aziende più famose quando si parla di cuffie a conduzione ossea, che sono l'ideale per chi va a correre o si sposta nel traffico in bici. Se non sapete cos'è e come funziona la conduzione ossea vi rimandiamo a questo nostro video, mentre qui sotto trovate uno dei modelli più consigliati, in sconto.

Oltre i modelli più particolari citati qui su, in questi giorni di offerte di primavera Amazon ci sono molti modelli senza gommino, per tutte le tasche. Qui sotto vi consigliamo un po' di modelli che potrebbero interessarvi.