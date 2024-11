Gli auricolari più venduti su Amazon sono cloni spudorati degli AirPods e costano 10 volte meno

Non è raro vedere tra le offerte speciali di Amazon Italia dei prodotti che "ricordano" le forme di altri dispositivi ben più celebri. Nulla di nuovo sotto al sole, è un meccanismo che va avanti da anni e viene tacitamente consentito dalla piattaforma. Fa strano, però, vedere che gli auricolari più venduti oggi su Amazon siano un clone spudorato degli Apple AirPods, dal costo estremamente più basso e con tantissime (troppe?) recensioni positive. Qualcosa non torna. Ci sono tutti gli indizi e anche diverse prove per poterlo affermare, come vedremo insieme nelle prossime sezioni.

Un prodotto sconosciuto in cima elle classifiche

Gli auricolari in questione si chiamano YELKUTT Y60. Mai sentito parlare del marchio YELKUTT? Nemmeno io, e già questo potrebbe mettervi la pulce nell'orecchio.

La pagina degli YELKUTT Y60 su Amazon Italia, da notare l'indicazione come "Il 1# più venduto in Cuffie in-ear"

Sono venduti tramite Amazon Marketplace dal venditore di terze parti Yoetki EU, ma supportano la spedizione di Amazon. Yoetki EU è un'impresa privata con sede in Cina, il nome completo è "chong qing shi hong ou ke ji you xian gong si". Sul suo profilo di Amazon ci sono solo 46 recensioni negli ultimi 12 mesi, tutte positive. Il prodotto è su Amazon Italia da circa 7 giorni. Il prezzo di listino iniziale al 1 novembre era di ben 99,99€, ma già il 4 novembre era crollato prima a 13,99€ e dopo qualche ora addirittura a 11,99€. Adesso è tornato a 13,99€ ma potrebbero esserci altre fluttuazioni nelle prossime ore.

Andamento del prezzo degli YELKUTT Y60 sin dal giorno del lancio

Nel momento in cui scrivo, sulla pagina Amazon degli YELKUTT Y60 ci sono ben 428 voti e recensioni, con una media di 4,8 stelline su 5. Un voto medio elevatissimo per un prodotto come questo. Lo sconto incredibile e le tante recensioni hanno portato molto in alto questi auricolari nelle classifiche di Amazon. Al momento sono addirittura al 1° posto assoluto tra i "Bestseller in Cuffie In-Ear" e al 4° posto nella categoria "Bestseller in Elettronica". Risultati eccellenti! Per darvi un termine di paragone, i nuovi Apple AirPods 4 sono in vendita su Amazon da 57 giorni ma sono solo al 5° posto tra i "Bestseller in Cuffie In-Ear" e al 24° posto in "Bestseller in Elettronica".

Dobbiamo credere a queste specifiche?

In questa storia ci sono diversi elementi che sembrano in contraddizione tra loro, e in buona parte lo sono davvero. Riassumendo quello che sappiamo finora, la situazione appare davvero strana. Design clonato dagli Apple AirPods 3

Marchio semi sconosciuto

Ribasso del 88% a soli 4 giorni dal lancio

428 recensioni (tutti positivi) in soli 7 giorni

Media voto altissima (4,8 stelle)

Primo posto nei bestseller di Amazon Sicuramente il prezzo estremamente economico (solo 13€) potrebbe aver attirato tantissimi clienti, e questo potrebbe spiegare (almeno in parte) l'alto numero di vendite.

La faccenda diventa però ancora più incredibile se si valutano le specifiche del prodotto. Ne riporto alcune, tra quelle che più mi hanno sorpreso. Driver dinamici da 14,2 mm

Controlli touch sugli auricolari

6 microfoni integrati

Riduzione del rumore con AI

Autonomia di 50 ore

Certificazione IPX7 per l'impermeabilità

Bluetooth 5.4

Latenza ultrabassa di 30 ms Sono caratteristiche molto avanzate per auricolari che costano solo 13€. Non solo, sono molto più avanzate anche rispetto AirPods 4, che ad esempio hanno "solo" 30 ore di autonomia, una versione Bluetooth più vecchia (5.3), una certificazione più bassa (IP54), niente ANC e soprattutto costano 10 volte di più.

Le recensioni sono ereditate

La sezione che più di tutte mi ha fatto sorgere dubbi relativi alla vera natura degli YELKUTT Y60 è quella delle recensioni. Se finora vi siete chiesti come sia possibile che ci siano ben 428 recensioni a soli 7 giorni dal lancio, è perché molte si riferiscono a prodotti diversi da quello venduto nella pagina. Basta guardare le immagini allegate ad alcune di queste recensioni per rendersene conto. Gli YELKUTT Y60 sono praticamente identici agli AirPods 3, hanno un design semi-in-ear, sono bianchi e senza gommino. Nelle foto delle recensioni degli utenti si vedono invece degli auricolari in-ear con i gommini, in colorazione nera e addirittura con un piccolo display sulla custodia di ricarica. Stando a quanto ho capito, dovrebbe trattarsi degli YELKUTT H60, un modello totalmente diverso. Inoltre, molte delle recensioni risalgono a mesi fa, un intervallo di tempo ben maggiore dei 7 giorni indicati dal lancio. Come si spiega questa chiara discrepanza temporale?

Alcune recensioni sulla pagina di YELKUTT Y60, con immagini che si riferiscono senza dubbio ad un modello diverso

Anche in questo caso, in realtà, non ci sono grandi sorprese. Dovete sapere che spesso i produttori stravolgono le pagine Amazon di alcuni prodotti per mostrare modelli diversi. In questo modo, la pagina mantiene lo stesso URL e le recensioni già presenti, ma il prodotto venduto cambia totalmente. Questo è quello che, molto probabilmente, è successo anche agli YELKUTT Y60, che hanno preso il posto degli YELKUTT H60 nella stessa pagina. Il produttore ha aggiornato le informazioni tecniche e i prezzi, ma ovviamente si è tenuto le tante recensioni positive che gli utenti avevano lasciato in precedenza per gli H60. La mia impressione personale è che alcune di queste recensioni siano state scritte con bot e con traduzioni automatiche, perché il linguaggio è abbastanza strano. Non ho conferme su questo punto, ma è una meccanica che ho già osservato su tante pagine di prodotti Amazon e non mi stupirei se fosse il caso anche per questi auricolari. Prendo ad esempio il caso del profilo chiamato simone bagnato, che è chiaramente un bot che ha scritto solo due recensioni identiche per due prodotti diversi, dando in entrambi i casi il massimo dei voti e fornendo commenti entusiastici. A seguire potete verificare con i vostri occhi le recensioni.

La morale della storia

Non avendo provato gli YELKUTT Y60, non posso fornirvi una prova diretta della qualità del prodotto. Certo è che i dubbi sulla natura di auricolari come questi per me rimangono altissimi. Tra design copiato, specifiche tecniche troppo alte per il prezzo proposto, recensioni "ereditate" da altri modelli e informazioni impossibili da trovare in rete (non ci sono recensioni), è davvero difficile credere che sia tutto vero. Soprattutto, è incredibile che un prodotto così "particolare" sia riuscito a scalare le classifiche dei bestseller di Amazon, finendo addirittura al primo posto della classifica degli auricolari.

La morale di questa storia è che dovete stare attenti, sempre, anche quando acquistate su store affidabili come Amazon, anche quando guardate le classifiche di vendita. Come dicevo all'inizio, di prodotti "super mega scontati" se ne vedono ogni giorno su Amazon e molti sono semplicemente dei cloni che cercano di ingannare i clienti ricordando altri prodotti. A volte non sono neanche troppo male, ma prima di acquistarli dovete sempre verificare caratteristiche tecniche, andamento dei prezzi ed eventuali recensioni. Se trovate informazioni contrastanti o altri elementi un po' strani, lasciate perdere e comprate qualcos'altro.

Consigli per non sbagliare

