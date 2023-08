Back to School 2023: tutte le offerte di Amazon, MediaWorld, Expert e altri store

Il ritorno a scuola, il cosiddetto "Back to School", è spesso un periodo ricchissimo di offerte speciali in tutti i negozi e gli store online principali. Infatti, su Amazon Italia, MediaWorld, Expert e altre piattaforme di e-commerce ci sono sconti su una vasta gamma di prodotti, con tanti smartphone, notebook, tablet e accessori di ogni genere ad ottimo prezzo. Abbiamo raccolto in questo articolo tutte le principali promozioni dedicate al Back to School, in modo da darvi la panoramica completa su tutte le possibilità di risparmio. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, il modo più semplice per rimanere sempre aggiornati sui migliori affari in giro per il web.

Amazon Back to School

Su Amazon Italia il Back to School si traduce in una grande serie di offerte, con una pagina dedicata che trovate a questo link. La cosa importante è che gli sconti riguardano tantissime categorie di prodotti, sia quelle tecnologiche che altro ancora: ci sono notebook, tablet, monitor e accessori, ma anche cancelleria, zaini, libri e tutto quello che può servire per uno studente.

MediaWorld Black to School

Il nuovo volantino MediaWorld si firma "Back to School" e porta in tavola vari prodotti tech in offerta, più qualche promo interessante da non sottovalutare fino al 30 agosto 2023. È un'iniziativa lodevole per chi dovesse acquistare un nuovo notebook, perché non solo ci sono dei ribassi importanti, ma anche delle gift card in regalo: ne abbiamo parlato in questo articolo.

Expert Back to School

Anche il volantino Expert si tinge di "Back to School", o meglio, di "Tech to School" fino al 30 agosto 2023: in particolare, con l'acquisto di un computer tra quelli in promozione, potrete ricevere in regalo una stampante Wi-Fi multifunzione e un abbonamento M365 Personal. Ve ne abbiamo parlato nello speciale dedicato a questo link.

Xiaomi Back to School

Xiaomi propone un "Back to School" molto interessante sul suo store ufficiale Mi.com. La promozione sarà valida fino al 31 agosto 2023 e permette di ottenere sconti immediati a seconda della vostra spesa, aggiungendo un extra risparmio sui prezzi già ribassati, secondo lo schema che trova a seguire: Sconto di 10€ per una spesa di almeno 100€

per una spesa di almeno 100€ Sconto di 20€ per una spesa di almeno 200€

per una spesa di almeno 200€ Sconto di 30€ per una spesa di almeno 300€ Grazie agli sconti extra, è possibile acquistare alcuni dei migliori prodotti dell'ecosistema Xiaomi, Redmi e POCO a prezzi davvero eccezionali. Se volete scoprire tutti i prodotti in offerta, basta fare clic su questo indirizzo.