Si chiamano Baseus Bowie H1i e sono le cuffie da comprare oggi su Amazon Italia, quelle da portare ovunque voi vogliate, nei viaggi, al mare, in montagna o anche solo per una passeggiata. Grazie alla casella "COUPON" attivabile sulla pagina del prodotto, è possibile portarsele a casa in offerta con uno sconto di 20€, per un totale di soli 39,99€.

Queste cuffie si distinguono anzitutto per la cancellazione attiva del rumore, che riduce i rumori di fondo fino al 95%, migliorando l'esperienza d'ascolto generale. Notevole poi l'autonomia, che si spinge fino a 100 ore, l'ideale per chi vuole indossarle per lunghe sessioni, come appunto i viaggi con scalo (e noi ne sappiamo qualcosa). La qualità del suono è garantita dalla tecnologia Hi-Res LHDC, che offre un audio ad alta fedeltà, insieme al suono spaziale per un maggiore coinvolgimento.

Le cuffie poi sono dotate di microfoni con tecnologia ENC, che assicurano chiamate chiare eliminando i rumori ambientali.

Infine, la bassa latenza di 0,038 secondi le rende adatte anche per il gaming e la visione di video, mantenendo l'audio perfettamente sincronizzato con l'immagine.

