I prodotti tech informatica più venduti del momento per la Festa delle Offerte Prime!

Siamo in piena Festa delle Offerte Prime, una due giorni di offerte dedicata agli abbonati ad Amazon Prime che ha preso il posto del classico Prime Day. Forse ad Amazon non piaceva più che ci fosse il "Day" al singolare quando solitamente questa tipologia di promozioni durava almeno un paio di giorni.

Fatto sta che anche stavolta ci sono migliaia e migliaia di oggetti in sconto. Qui abbiamo raccolto la top 10 delle offerte, e se siete a caccia di dispositivi appartenenti a categorie specifiche trovate la nostra pagina navigabile con tutte le principali categorie tech.

In questo articolo ci concentriamo su altro. Nonostante la Festa delle Offerte sia iniziata da poco, ci sono già le prime classifiche dei best seller, ovvero i prodotti più acquistati dagli abbonati a Prime. Più in particolare, nella grande famiglia dei prodotti tech, questi sono quelli appartenenti alla sotto-sezione Informatica.

Uno dei più venduti è un portatile gaming di casa ASUS, un TUF Gaming F15 con RTX 4060 e i7-12700H, ottimo per lavorare e per giocare (anche con l'ausilio del DLSS 3). Per le Offerte Prime è scontato di circa 150€.