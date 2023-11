Il Black Friday è sempre più una goccia nel mare di offerte che popolano il mese di novembre, in vista anche del Natale, ed è così che da oggi è presente un nuovo bundle per PlayStation 5 che farà gola ai tanti che stavano meditando l'acquisto della console di Sony. Parliamo ovviamente di Modern Warfare III, annunciato la scorsa estate e in uscita il 10 novembre.

Il bundle in questione costa 499€ e comprende la PS5 standard con un controller DualSense e ovviamente una copia del gioco di Activision (se voleste invece giocarlo su PC, qui trovate i requisiti). Tenete conto che di solito questa edizione della PlayStation 5 si trova intorno ai 479€, quindi di fatto state pagando il gioco solo 20€ (al contrario dei canonici 80).

