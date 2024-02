La sicurezza prima di tutto con le offerte Blink di Amazon: prezzi da non perdere

Fate attenzione alle nuove, interessanti offerte dedicate ai pacchetti della domotica firmati Amazon. Dopo aver analizzato quelle dei campanelli e videocitofoni smart in offerta Amazon, già attive da ieri, adesso ci spostiamo sulle videocamere di sorveglianza Blink.

Si comincia con Blink Mini (24€ anziché 34€), una delle security-cam economiche più apprezzate per gli interni, in grado di catturare clip a risoluzione Full HD. Non è solo il costo a renderla prelibata, perché sono supportate alcune delle migliori tecnologie di videosorveglianza, come la visione notturna, la rilevazione del movimento e l'audio bidirezionale.

La videocamera Blink Outdoor (54€ anziché 99), invece, è molto simile al modello per interni, ma presenta una scocca più resistente e rinforzata. In questo caso parliamo di un prodotto adatto per stare all'esterno della propria abitazione, visto che è capace di resistere agli agenti atmosferici, come sole e pioggia: è wireless, con un'alimentazione a batterie AA e un'autonomia che arriva fino a 2 anni.

In basso troverete tutti i modelli e i pacchetti di domotica Ring in offerta selezionati da noi. Vi lasciamo anche il pulsante bianco per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte.

