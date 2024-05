Logitech e Wacom insieme: ecco i nuovi bundle con sconti fino al 30%

Siete in cerca di una tastiera o un mouse, magari da abbinare a una tavoletta grafica? Allora forse la nuova promozione di Logitech e Wacom potrebbe fare per voi: bundle imperdibili a prezzi scontati fino al 30% per soddisfare le esigenze di creativi, artisti e amanti della grafica in generale. Ma attenzione, la promozione è valida su Amazon a questa pagina da oggi solo fino al 31 maggio, quindi dovrete sbrigarvi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il kit per creativi: mouse Logitech MX Master 3S e display interattivo Wacom ONE

Il primo bundle del lotto comprende il mouse wireless Logitech MX Master 3S e la tavoletta grafica Wacom One 12 da 11,6 pollici Il mouse si distingue per i clic silenziosi e lo scroller elettromagnetico MagSpeed, che consente di soffermarsi su un singolo pixel e scorrere 1000 righe al secondo. Il tablet è dotato di penna digitale integrata che consente di disegnare e progettare in 3D, di colorare o di prendere appunti con facilità, come su un foglio di carta, mentre il display touch Full-HD è da 11,6" e può essere personalizzato in base alle singole esigenze. Il prezzo in offerta è di 359,99 euro, contro 459,59 euro richiesti in precedenza.

Lavorare ovunque: tastiere Pebble Keys e One by Wacom Small

Il bundle composto dalla tastiera Logitech Pebble K380s e dalla tavoletta grafica con penna One by Wacom è dedicato per chi vuole strumenti di lavoro originali e versatili. La tastiera di Logitech è dotata di design minimal e colorato in plastica riciclata al 45% e può essere portata anche comodamente nello zaino. Grazie al software LogiOptions+ potete personalizzare i tasti per associarla fino a 3 dispositivi diversi, creare scorciatoie e animazioni (con le emoji) e tanto altro. La tavoletta grafica con penna One by Wacom è associata a una penna reattiva, ergonomica e sensibile alla pressione, che consente di realizzare bozzetti, disegnare, fare editing di foto o inserire con naturalezza annotazioni nei PDF. Il prezzo del bundle in promozione è di 46,99 euro contro i 63,89 euro richiesti in precedenza.

Spazio al colore: Wacom Intuos S e mouse Logitech Pop

Dedicata a chi vuole invece dare un tocco Pop alla propria scrivania è invece l'ultima accoppiata che offre il mouse Logitech Pop e la tavoletta grafica con penna Wacom Intuos S. Il mouse, dotato di connettività Bluetooth o di ricevitore USB, si può connettere a tre dispositivi diversi. Coloratissimo ed estremamente versatile, è dotato di un pulsante superiore che può essere personalizzato tramite il software LogiOptions+, per accedere alle emoji per personalizzare le chat sullo schermo, disattivare l'audio del microfono o acquisire screenshot. Inoltre lo SmartWheel può passare dalla modalità di alta precisione a quella di scorrimento veloce per consentire di scorrere anche le pagine più lunghe in un batter d'occhio. La tavoletta grafica con penna Wacom Intuos S permette di disegnare in 3D ed è perfetta per chi si dedica per la prima volta al disegno, alla pittura e al fotoritocco con Mac o PC. Inoltre include tre straordinarie applicazioni creative per aiutare a muovere i primi passi. Molto interessante l'offerta in corso, che consente di comprare il bundle a 59,99 euro invece dei 95,79 euro richiesti in origine.

