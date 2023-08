Volete un buono Amazon da 30€? Ve lo dà NordVPN!

NordVPN, probabilmente il servizio di questo tipo più celebre a livello mondiale, ha lanciato quest'oggi un'interessante iniziativa che vi permetterà di ricevere un buono regalo Amazon fino a 30 euro di valore.

Ogni nuovo utente che acquisterà qualsiasi piano biennale di NordVPN dall'Italia avrà infatti in omaggio un buono Amazon.it, il cui valore dipende dall'abbonamento scelto:

10€ con il piano 2 anni Standard

20€ con il 2 anni Plus (o altri piani intermedi sostitutivi)

30€ con il piano 2 anni Completo (o altri piani di 3° livello sostitutivi)

Ribadiamo che l'iniziativa è diretta ai soli nuovi utenti, il che significa che non potrete usare una email con la quale avevate aderito in passato a NordVPN; è sufficiente utilizzarne una diversa in fase di checkout. L'acquisto deve inoltre avvenire dall'Italia, ovvero da un IP italiano.

Il buono regalo Amazon arriverà inoltre fra 31 e 40 giorni dopo la sottoscrizione dell'abbonamento a NordVPN, questo perché gli utenti hanno diritto al rimborso completo del servizio durante i 30 giorni di prova, ma chi se ne avvalesse non riceverà il buono in questione.

L'iniziativa andrà avanti fino al 1° ottobre 2023, e grazie al nostro codice potete avere il 68% di sconto sul piano NordVPN biennale Completo, permettendovi così di ottenere il coupon dal valore massimo, col massimo risparmio.

