Amazon vi regala 10€ per i vostri amici: sembra una truffa, invece è tutto vero

Il buono Amazon deve essere regalato ad un amico che non ha fatto acquisti da almeno 12 mesi. Basta il codice personale inviato per email.

La nuova offerta proposta ad alcuni utenti selezionati da Amazon Italia è davvero particolare, talmente tanto da sembrare uno scam. In realtà è tutto vero e verificabile, non ci sono trucchi: potete regalare un buono Amazon da 10€ ad un vostro amico, senza dover dare nulla in cambio. Vediamo insieme le istruzioni per ottenere lo sconto e condividerlo con gli amici, e fate bene attenzione alle limitazioni della promozione. Prima di procedere, vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Buono Amazon per un amico

La promozione per regalare un buono sconto Amazon ad un amico sarà valida fino al 30 settembre 2024. La prima limitazione importante è che si tratta di un'iniziativa destinata solo ad utenti selezionati, quelli che hanno ricevuto l'apposita email da parte di Amazon. Se siete tra i fortunati, trovate di seguito tutti i passaggi e le informazioni fondamentali per sfruttare la promozione. Apri l'email inviata da Amazon;

Copia il codice personale che si trova alla fine dell'email;

Condividi il tuo codice personale con un amico che non ha mai effettuato o che non effettua da più di 12 mesi acquisti su Amazon.it;

Il tuo amico potrà usufruire dello sconto di 10€ e della spedizione gratuita sul primo ordine di almeno 30€ di prodotti venduti e spediti da Amazon;

Per beneficiare dello sconto, sarà necessario aggiungere manualmente il codice promozionale nella pagina di riepilogo dell'ordine nel campo "Buoni Regalo e codici promozionali", prima di confermare l'ordine effettuato con il metodo d'acquisto "Carrello" e non con il metodo d'acquisto "1-Click". Attenzione perché la promozione sarà valida solo per i primi 4.000 Clienti che soddisfano questi Termini e Condizioni. Inoltre, il codice può essere usato solo con prodotti venduti e spediti da Amazon IT, ma non è valido per: dispositivi Amazon (e-reader Kindle e tablet Fire), contenuti e fiurine digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette e sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), buoni regalo, Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte su prodotti ricondizionati o dispositivi Amazon o prodotti venduti da venditori terzi su Amazon.it o altre entità Amazon o prodotti e servizi venduti su ogni altro sito, anche se "Gestito da Amazon.it" o "Idoneo Prime". Per maggiori informazioni su quest'iniziativa, vi invitiamo a leggere le informazioni contenute nell'email (se l'avete ricevuta) oppure sulla pagina dedicata su Amazon Italia a questo indirizzo.

Altre offerte interessanti

Per non perdervi gli sconti più interessanti del giorno, date un'occhiata alla nostra sezione dedicata alle offerte, dove trovate tutto il meglio di Amazon e degli altri store online italiani. A seguire vi lasciamo anche i link per la sezione dei volantini e per due articoli su promozioni specifiche. Tutte le Offerte

Volantini

3 mesi di Audible gratis

Come abbonarsi ad Amazon Prime

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.