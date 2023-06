C'è un nuovo buono sconto da 5€ in regalo con la nuova offerta valida su Amazon Italia. Ancora una volta si tratta di una promozione destinata solo agli utenti selezioni (i primi 10.000 account idonei che fanno richiesta), che prevede poche e semplici regole: dovete effettuare una spesa di almeno 15€ in un unico ordine e scegliere solo i prodotti selezionati. Avete tempo fino al 25 giugno 2023 per sfruttare la promo e ora vi spieghiamo tutti i passaggi per ottenere lo sconto.

