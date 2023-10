Riportiamo a seguire tutte le condizioni della promozione Amazon. Vi consigliamo di leggere bene ogni punto per capire il funzionamento dello sconto e i limiti dell'offerta.

Offerta valida fino al 29 ottobre 2023 ("Periodo dell'Offerta"), salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, e con un limite di 10 000 codici sconto utilizzati per l'acquisto su www.amazon.it.

L'Offerta si applica esclusivamente all'acquisto su www.amazon.it di prodotti venduti rispettivamente da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. Sono escluse le offerte sui prodotti ricondizionati e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.

Possono beneficiare dell'Offerta i clienti Amazon che sono stati informati via email o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. I clienti possono verificare la possibilità di beneficiare della promozione cliccando sul seguente link: https://www.amazon.it/b/?node=22779457031 e, se idonei, potranno visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni.

L'Offerta è aperta ai primi 10.000 clienti idonei che soddisfano questi termini e condizioni.

Ogni Cliente Eleggibile può richiedere fino a un massimo di un'Offerta durante il Periodo dell'Offerta. Il massimo vantaggio che i Clienti idonei possono ricevere da questa Offerta sono uno sconto di 5€ ( il "Buono Sconto"), su ordini idonei di Articoli Qualificati di almeno 15€ (il "Requisito minimo di acquisto "). L'importo dell'Offerta è di 5€ per ordine di Articoli Qualificati di almeno 15€.

Articoli Qualificati: Il Buono Sconto può essere usato solo con prodotti venduti e spediti da Amazon IT sul sito www.amazon.it, ma non è valido per: dispositivi Amazon (ereader Kindle e tablet Fire), contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette e sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), buoni regalo, Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte offerte su prodotti ricondizionati o dispositivi Amazon o prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it o altre entità Amazon o prodotti e servizi venduti su ogni altro sito, anche se "Gestito da Amazon.it" o "Idoneo Prime.

Il Buono Sconto non può essere utilizzato su articoli venduti da venditori Amazon diversi da "Amazon IT" (ad es. l'offerta non si applica quando il venditore è "Amazon UK", "Amazon FR", ecc.)

Una volta aggiunta l'offerta al tuo account cliccando sul pulsante "Applica la promozione", lo sconto verrà applicato automaticamente al tuo account. Apparirà nella pagina di riepilogo del tuo ordine per gli articoli idonei (esclusi i costi di consegna e di confezione regalo applicabili) e un importo totale minimo di 15€, fino al 29 ottobre 2023, ore 23:59. Le spese di spedizione e di imballaggio saranno applicate a ciascun articolo secondo le tariffe e le politiche di consegna standard di Amazon.

Il Buono Sconto è riscattabile solo se viene selezionata la stessa velocità di consegna per tutti gli Articoli Qualificati. Si prega di controllare la sezione "Dettagli di consegna" durante il checkout per confermare che tutti gli articoli qualificati abbiano la stessa velocità di consegna.

Offerta limitata ad un solo ordine e ad un solo account.* Offerta non cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

Le spese di spedizione e imballaggio verranno applicate a ciascun articolo in conformità con le tariffe e le politiche di consegna standard di Amazon.

Possono essere applicate spese di spedizione e tasse ad articoli promozionali scontati e gratuiti.

I prodotti devono essere acquistati in un solo ordine e inviati con la stessa modalità di spedizione a un singolo indirizzo.

Se non diversamente specificato sulla pagina dell'Offerta o da Amazon, i Buono Sconto non possono essere utilizzati su ordini già esistenti e solo un Buono Sconto può essere riscattato per ogni ordine.

L'Offerta è soggetta a un Requisito minimo di acquisto: -se rimuovi prodotti idonei dal tuo carrello e così facendo il valore di acquisto totale dei restanti prodotti è inferiore rispetto al requisito minimo di acquisto, l'Offerta non sarà più applicabile; -se annulli l'ordine di un prodotto idoneo, e così facendo il valore di acquisto totale dei restanti prodotti è inferiore rispetto al requisito minimo di acquisto, l'Offerta non sarà più applicabile; -se restituisci un prodotto idoneo, e così facendo il valore di acquisto totale dei restanti prodotti è inferiore rispetto al requisito minimo di acquisto, Amazon si riserva il diritto di addebitarti il Buono Sconto che hai ricevuto come parte dell'Offerta (usando il metodo di pagamento che hai utilizzato per l'ordine originale e senza ulteriore comunicazione).

Se utilizzi il nostro metodo ordine con 1-click, i Buono Sconto non saranno applicati al tuo ordine.

I buoni sconto non possono essere riscattati in cambio del valore in denaro e non sono né trasferibili né cedibili.

Se procedi a un ordine utilizzando un Buono Sconto e poi restituisci o annulli l'ordine, il Buono Sconto non può essere rimborsato o riutilizzato.

L'Offerta è soggetta a disponibilità e può essere ritirata, modificata, estesa o emendata senza preavviso. L'Offerta non ha alternative in denaro.

L'Offerta non può essere trasferita o rivenduta.