Un solo cavo per domarli tutti! Magnetico, scontato e funziona con iPhone e Android

Avere tanti dispositivi diversi da ricaricare è certamente un bel problema, soprattutto quando si è in viaggio o fuori casa. Il prodotto che vi proponiamo oggi, però, risolve esattamente questo problema con una soluzione semplice: un solo cavo per collegare qualsiasi dispositivo tech!

Stiamo parlando del cavo magnetico a marchio VAFOTON, che funziona con un sistema 6-in-1 davvero particolare. Da una parte ha un connettore USB-C che può trasformarsi in USB-A tramite l'adattatore incluso in confezione. Dall'altra c'è un connettore magnetico, che permette di collegera tre diversi adattatori forniti in dotazione: USB-C, microUSB e Lightning.

In questo modo, è possibile connettere il cavo a qualsiasi alimentatore da parete o powerbank (tramite USB-C o USB-A), per poi collegare l'altra estremita a smartphone Android, tablet, notebook, fotocamere e accessori di ogni tipo, anche iPhone e prodotti Apple. Inoltre, il connettore magnetico ha una testa che si può piegare a L, quindi diventa comodissimo anche se collegato in posizione angolata.

Il cavo VAFOTON supporta la ricarica fino a 60 Watt e il trasferimento dati fino a 480 Mbps. All'interno ha un sistema ha 9 pin per il collegamento degli adattatori, con un supporto magnetico forte e resistente.

Se volete acquistarlo in offerta speciale su Amazon Italia, oggi il prezzo è davvero eccezionale, solo 7,19€. Attenzione però, perché per avere questo prezzo dovete attivare il doppio sconto sulla pagina Amazon: cliccare sulla casella "Coupon" e anche sul pulsante "Applica" sbito in basso, come vi mostriamo nell'immagine che trovate in galleria a fine articolo.

