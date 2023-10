Cosa comprare al Prime Day di Ottobre 2023: i prodotti acquistati da noi

È indubbiamente difficile navigare tra tutte le offerte Prime Day di Ottobre 2023. È per questo motivo che, mentre leggete queste parole, stiamo lavorando senza sosta per proporvi le nostre selezioni curate a mano, tra le quali spicca la più interessante, quella relativa alla TOP 10 dei migliori prodotti. Tra una guida e l'altra, però, siamo riusciti a comprare qualcosa anche per noi. Qui sotto abbiamo raccolto i consigli personali del team di SmartWorld, dove ognuno di noi ha selezionato una serie di oggetti, tech e non, che ha acquistato (e che, per l'appunto, risultano scontati per il Prime Day). Giusto per ricordarvelo, la due-giorni di promo Amazon termina alle 23:59 dell'11 ottobre! Canale Telegram Offerte

Indice

Emanuele consiglia:

Vediamo i consigli di Emanuele con relativi box prodotto (con prezzo scontato Prime Day) e il perché consiglia proprio quel prodotto.

Se avete amici che apprezzano il Natale fate scorta di questa Yankee Candle perché vi torneranno decisamente molto utili per i vostri regali natalizi. Il profumo del Natale è difficile da descrivere, ma possiamo confermarvi che è proprio racchiuso in questo barattolo di vetro.

Non tutti i gatti sono uguali, ma, se il vostro gatto è solito fare dei disastri con la ciotola dell'acqua, questo accessorio potrà risolvere ogni vostro problema. Sarà un regalo molto più per voi che per il vostro gatto. I filtri si trovano facilmente su Amazon, per cui potete acquistare con tranquillità.

Giorgio consiglia:

Vediamo i consigli di Giorgio con i box prodotto (con prezzo scontato Prime Day) e il perché consiglia proprio quel prodotto.

A casa si è rotta la bilancia. No, non abbiamo esagerato (troppo) con il cibo durante il periodo estivo, e no, non siamo saliti in due, semplicemente si è rotta. C'è chi ha dato di matto, chi voleva correre in negozio e comprare la prima che capitasse, ma con la mia calma zen ho aspettato ed ecco qui che Xiaomi propone la versione 2023 della sua eccellente bilancia in super offerta per il Prime Day di ottobre. È in grado di misurare ben 13 parametri di composizione corporea, con tanto di supporto al Bluetooth 5.0 e app ben organizzata. Ho regalato a mio fratello la precedente versione (la ama) e ho promesso che prima o poi l'avrei acquistata anche io: detto, fatto!

Fino a qualche tempo fa, questa bellissima etichettatrice a stampa termica (che abbiamo recensito) costava molto di più dei 19€ richiesti per accaparrarsela durante La Festa delle Offerte Prime. È inutile dire che è un prodotto imperdibile a questa cifra: si connette via Bluetooth allo smartphone e consente di stampare, appunto, etichette personalizzate senza l'ausilio di cartucce. È sempre comoda averne una in casa, così da etichettare tutto l'etichettabile, dai barattoli, alle scatole, fino ad arrivare ai biglietti regalo, in maniera tale da personalizzarli come desiderate. Questo modello sfoggia un'estetica meravigliosa e stampa a 300 DPI, una delle maggiori risoluzioni tra le etichettatrici in commercio. In più, include già un nastro di etichette.

Lorenzo consiglia:

Ecco i consigli di Lorenzo con i box dei prodotti (e relativo sconto Prime Day) e il perché dovreste acquistarlo.

Volete cambiare per sempre il modo in cui cucinate la carne? Come dite? Sembra impossibile? Non lo è. MEATER è un termometro smart specializzato nella cottura della carne, anche se in realtà potete usarlo anche per torte e altri preparati. Il bello però è che integra un database con tutte le temperature ideali, dandovi anche suggerimenti per la preparazione e la cottura dell carne. Mai più arista stoppacciosa o bistecca troppo cotta: MEATER vi semplifica la vita a prescindere dal tipo e dal costo della carne. Date un'occhiata anche alle nostre recensioni per farvi un'idea più chiara a riguardo! Recensione MEATER Plus

Recensione MEATER Block

Ci sono buone probabilità che già lo conosciate! Quelli di voi di una certa età potrebbero ricordarsi la versione originale, quella che avevano i vostri amici e voi non avete mai avuto. Qualche anno fa c'è stata una campagna Kickstarter che lo ha riportato in auge, e adesso potete schierarlo in tutto il suo tridimensionale splendore sul vostro tavolo. Per questa Festa delle Offerte Prime è sceso al prezzo più basso di sempre!

Giuseppe consiglia:

Ecco anche i consigli di Giuseppe: prodotti in sconto Prime Day con relativo sconto e spiegazione del perché li suggerisce!

Come tutti i bravi geek girate nello zaino con mille cavetti, duecento pennette USB, una manciata di alimentatori e un imprecisato numero di dispositivi? Fatevi un favore e comprate un cable organizer, tipo questo che vedete qui sopra: costa poco e risolve il disordine nello zaino.

Se vi venisse la malsana idea di fare un podcast e volete partire subito col piede giusto per la qualità sonora, questo kit di Focusrite è imperdibile: a un prezzo ragionevole vi portate a casa una scheda audio Scarlett Studio Solo (3a gen) accompagnata da un microfono a condensatore e un paio di cuffie, entrambi a brand Scarlett Studio. Il prezzo di listino del pacchetto è già molto conveniente, con l'ulteriore sconto di questo Prime Day è un vero best buy.

Vezio consiglia:

I consigli di Vezio con box per l'acquisto (e relativo sconto Prime Day) e la spiegazione del perché dovreste comprarli.

Se vi piace esplorare il mondo in bicicletta, in moto o in monopattino, questo accessorio super economico può essere molto utile. Non è altro che un supporto per inserire lo smartphone, ma ha una resistenza e una solidità sorprendenti! Lo uso ormai da 2 anni con grande soddisfazione sia sulla bici che sul monopattino, e questo grazie anche al suo aggancio rapido facile da staccare. Ha dimensioni abbastanza ampie da essere compatibile anche con gli iPhone e gli smartphone Android più grandi.

Ogni volta che arriva il Prime Day, questo è uno dei prodotti immancabili nella mia lista degli acquisti. La descrizione è probabilmente superflua, visto che tutti potete immaginare a cosa serve questo super bundle di carta igienica da 84 rotoli. Ne avete sicuramente bisogno anche voi, quindi non posso che consigliarvi di acquistarlo ora che è in super sconto!

Nicola consiglia:

Infine ecco anche i consigli del buon Nicola, con box per l'acquisto (e relativo sconto Prime Day) e spiegazione del perché dovreste prenderli in considerazione.

Se siete fan di Harry Potter non potete farvi sfuggire il Cappello Parlante. È un regalo ideale per i più piccoli, ma anche per i grandi amanti del maghetto, oltre che una sicura fonte di intrattenimento durante una festa o una cena con gli amici. Non rifatevela con lui però se dovesse mettervi in una casa indesiderata.

Avete presente il Philips OneBlade (che, tra l'altro, è in offerta)? Ecco, aggiungeteci il suffisso "Pro" e tutto diventa migliore, inclusa la testina che ora è ruotante, in modo da adattarsi più facilmente alle pieghe del volto, soprattutto su mento e mandibola, per radere a fondo in modo uniforme. E grazie alla lunghezza regolabile fra 0,4 e 10 millimetri è davvero facile mantenere la barba alla lunghezza desiderata.