Ve lo diciamo noi cosa comprare al Prime Day! Gli acquisti di cui non ci siamo pentiti

Di oggetti top in sconto Prime Day ce ne sono a bizzeffe, ma in questo articolo abbiamo optato per consigliarvi qualcosa di diverso. Invece di concentrarci su percentuali, prezzi più bassi di sempre o promo necessariamente tech, abbiamo raccolto i consigli personali del team di SmartWorld. Ognuno di noi ha selezionato una serie di oggetti, tech e non, che ha acquistato negli ultimi mesi con cui si è trovato bene, e che per l'appunto risultano anche scontati per il Prime Day. Giusto per ricordarvelo, la due giorni di promo Amazon termina alle 23:59 del 12 luglio!

Per chi odia stirare (perché qualcuno ama stirare?) come me, questo prodotto è rivoluzionario. Per la mia esperienza ha una efficacia che potremmo dire essere circa all'80% di una stiratura classica ma in 10 volte meno il tempo necessario. Comodissimo se l'unica cosa che vi importa è levare quelle sgualciture clamorose su camicie e magliette.

Se anche voi volete possedere l'accessorio di pulizia definitivo questa offerta è imperdibile. Il sottoscritto si sta mangiando le mani per l'offerta clamorosa in corso ora e per averlo comprato solo un mese fa. È di plastica(ccia) leggera, ma svolge egregiamente il suo lavoro e se avete uno spazio esterno o un terrazzo questo dispositivo vi darà delle enormi soddisfazioni.

Un kit di due scatole e relativi accessori per tenere in ordine la scrivania e i cavi che vi gravitano attorno. Inizialmente volevo solo una di queste scatole con tappo effetto legno, ma poi ho ceduto al kit (pagandolo più di quanto in promozione oggi) e sono super soddisfatto.

Andare al mare è bello, non c'è ombra di dubbio, ma c'è chi dopo un'oretta si scoccia. Non tutti amano abbronzarsi, leggere libri sotto l'ombrellone, giocare a pallavolo, a racchettoni, insomma, ad una certa la noia bussa alla porta. Come combatterla? Be', i giochi di carte sono una delle cose più belle da fare in spiaggia! Oltre ai grandi classici, come l'intramontabile Uno, il Prime Day 2023 sconta questa variante veloce ed edulcorata di Monopoly. Costa pochissimo e saprà senz'altro divertirvi!

Una etichettatrice a stampa termica che si connette via Bluetooth allo smartphone e consente di stampare, appunto, etichette personalizzate senza l'ausilio di cartucce: è sempre comoda averne una in casa, così da etichettare tutto l'etichettabile, dai barattoli, alle scatole, fino ad arrivare ai biglietti regalo, in maniera tale da personalizzarli come desiderate. Questo modello L1 sfoggia il miglior prezzo e stampa a 300 DPI, una delle maggiori risoluzioni tra le etichettatrici in commercio. In più, include già un nastro di etichette!

Vi piace giocare su smartphone? Allora non dovete perdere questo bel controller Razer, compatibile con tanti smartphone Android con connettore USB-C. È comodissimo perché potete portarlo ovunque voi vogliate, così da trasformare il vostro telefono in una console portatile. Il prezzo del Prime Day 2023 è stracciato!

A 35€ è quasi un furto. LEGO Orchidea è già stata a questo prezzo, e tutte le volte va a ruba. È un bel set, come vi dissi anche nella recensione dedicata. Ottimo come complemento d'arredo: ci sono persone che vengono a casa che ogni tanto non la distinguono (da lontano) da un fiore vero. Ed è ottimo anche come regalo jolly, di quelli da sfoderare al momento del bisogno.

Non è uno sconto da stracciarsi le vesti, ma è da 15 mesi che non cala al prezzo più basso di sempre. Sherlock Holmes Consulente Investigativoè un gioco investigativo cooperativo in cui si deve indagare su una serie di casi. Nella scatola ci sono vari indizi, giornali del giorno e una mappa di Londra, e grazie a una sorta di librogame dovrete interagire con il caso recandovi in varie location. Dovrete poi risolvere il caso basandovi sul vostro intuito, preferibilmente usando un numero di mosse molto limitato. Alla fine infatti ci si confronta con Sherlock Holmes stesso che ovviamente riesce a risolverlo in modo veloce. Ve lo consiglio per un motivo piuttosto semplice: potete riunire tutti i materiali in un fascicolo e portarvelo in spiaggia. Potete giocarci con amici e parenti sotto l'ombrellone o al bar mentre aspettate di poter fare il bagno (o per evitare le ore più calde). Si coinvolge tutto il gruppo ed è intrigante.

Se anche voi come me amate gli smartwatch sobri e compatti... ovviamente sono sarcastico, però il T-Rex di Amazfit mi ha fatto compagnia a lungo (finché non sono passato al T-Rex 2), e ammetto che per 69,90€ è davvero preso bene. Ora, questa variante camo effettivamente potrebbe piacere a pochi, ma aggiungendoci 5 euro potete prendere il modello cachi che è già più sobrio. Che dire dello smartwatch in sé? Autonomia al top, bel display, GPS, 12 certificazioni militari e tutte (o quasi) le funzioni base che ci si aspetterebbe da un prodotto del genere.

Durante il Prime Day ho comprato questo frullatore a immersione Black&Decker: tra i tanti modelli in offerta ho scelto lui perché ha un ottimo prezzo per la potenza offerta (1000W), perché le lame si possono lavare in lavastoviglie e perché ci sono varie versioni disponibili, con più o meno accessori, così che se – come me – non avete bisogno di mille ammennicoli ma solo di un semplice frullatore, non dovete riempirvi di accessori inutili per avere un prodotto di una buona marca.

Al Prime Day fatevi un favore, compratevi un Kindle. Personalmente suggerisco sempre il modello base, il più piccolo, il più economico, perché è più che sufficiente per la maggior parte delle presone: lo infilate nello zaino o nella tasca del giubotto e potete portare sempre con voi centinaia di libri da leggere.

Da un paio d'anni uso la Varier Variable come sedia quotidiana per il lavoro da casa: per chi – come me – ha problemi con la schiena e tende a ingobbirsi, queste sedie ergonomiche sono una benedizione. Lo confesso, non è facile abituarcisi, e i primi giorni potrete persino provare qualche fastidio alle ginocchia, ma col tempo i risultati si vedono: per come è fatta, con la base leggermente curva, questa sedia vi spinge a fare leggeri movimenti ondulatori, che contribuiscono a scaricare il peso e a non affaticare la schiena. Per chi lavora molte ore al giorno al PC, può essere un valido aiuto.

Una delle fotocamere più sottovalutate degli ultimi anni, ma una bomba per i videomaker. Registra in 5.7K e supporta diversi formati, anche Apple Pro Res. Se vi piace fare video e volete una qualità molto alta delle riprese, questa è certamente da prendere al volo.

Che Prime Day sarebbe senza un mega pacco di carta igienica in offerta a prezzo assurdo? Fate scorta perché tanto serve sempre.

Uno zainetto compatto, minimale e sempre utile. Questa versione da 24 litri è abbastanza capiente per portare libri, gadget tech, bottiglie e altro ancora. Perfetto per le vacanze!

23 liti, grill, fino a 1200 watt di potenza, timer elettronico per la massima precisione e tante modalità di cottura diversa a seconda del tipo di alimento. Cosa volete di più da un microonde? Ah già, un ottimo prezzo!

Sembra un consiglio banale, ma le lampadine a LED non sono tutte uguali. Anzitutto questa di OSRAM è elegante, con la sua forma affusolata e l'interno colorato, quasi a candela. E poi fa una buona luce, calda al punto giusto ma non troppo, e consuma poco in proporzione alla luce emessa.