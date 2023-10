Tornano i coupon LEGO su Amazon! 15% di sconto su prezzi già ulteriormente scontati!

Tornano i coupon sconto sui set LEGO Amazon! Dopo la Festa delle Offerte Prime i prodotti LEGO sono nuovamente in sconto, sia grazie ai tagli di prezzo classici visibili a tutti, sia grazie a coupon "nascosti" disponibili solo su prodotti selezionati.

Come funziona? Semplice: i set che vi proponiamo sono già in sconto, con tagli di prezzo variabili tra il 10 e il 30%. A questo sconto si può applicare il coupon aggiuntivo spuntando l'apposita casellina su Amazon per ottenere un ulteriore 15% di sconto sul prezzo già scontato.

