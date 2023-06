Prime Day 2023 vi regala una pizza: 5€ di Buono Sconto per Deliveroo Plus

A seguire trovate tutti i termini e le condizioni della promozione per Deliveroo Plus. Vi consigliamo di leggere in dettaglio tutte queste informazioni, in modo da capire meglio come approfittare dello sconto Amazon.

Deliveroo offre l'utilizzo di un Codice Voucher di 5,00 euro da utilizzare singolarmente su un ordine superiore a 25 euro.

Termini del voucher di Deliveroo: oltre a questi T&C, l'uso del Codice Voucher è soggetto ai termini dei voucher di Deliveroo disponibili sul sito https://deliveroo.it/it/legal.

: I clienti devono iscriversi o accedere all'account Deliveroo. Successivamente i clienti devono collegare l'account Deliveroo all'account Amazon Prime. Per utilizzare il Codice Voucher, i clienti devono poi inserire il seguente codice al momento del pagamento (se applicabile): PRIMEDAY23

. Il codice voucher è utilizzabile in base all'ordine di arrivo e, una volta che 10.000 codici saranno stati utilizzati, il Codice voucher non sarà più disponibile. Periodo di validità: I Codici Voucher saranno validi dal 22 giugno al 12 luglio 2023 e scadranno al 13 agosto del 2023 (a meno che il Codice Voucher non venga riscattato 10.000 volte prima di questa data).

e (a meno che il Codice Voucher non venga riscattato 10.000 volte prima di questa data). Valore minimo dell'ordine: Ogni Codice Voucher può essere utilizzato solo se il valore dell'ordine (escluse le spese di consegna e di servizio) è pari o superiore a 25 euro.

possibile utilizzarlo nuovamente). Solo uso singolo: Ogni cliente può utilizzare il Codice Voucher una sola volta. Articoli limitati: Il Codice Voucher non può essere utilizzato su prodotti soggetti a limitazioni di età (ad esempio, alcolici).

account Amazon Prime con una carta di credito o di debito valida collegata. Le restrizioni geografiche si applicano agli ordini di consegna presso i ristoranti interessati. Il Codice Voucher non è trasferibile, non è rimborsabile, non è cedibile e non è disponibile un'alternativa in contanti. Deliveroo si riserva il diritto di rifiutare il riscatto di un Codice Voucher se sospetta che l'utilizzo sia in violazione dei presenti termini e condizioni o dei termini di servizio di Deliveroo.

Qualsiasi costo associato all'invio di un ordine è a carico dell'utente e dipende dal provider di servizi Internet utilizzato.

