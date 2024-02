Iniziamo bene la settimana con le offerte sui dispositivi Amazon della linea Ring, dedicata ai campanelli e ai videocitofoni smart, perfettamente integrati con l'ecosistema Alexa. Oltre a mostrarvi chi suona alla vostra porta, i dispositivi in questione rilevano i movimenti e inviamo notifiche allo smartphone, ovunque voi siate.

Per questa nuova infornata di offerte, ci sono diversi modelli di campanello smart e videocamere di sorveglianza, vale a dire Ring Video Doorbell, Ring Alarm, Ring Outdoor Camera Pro, Ring Floodlight Cam Wired Plus e altro ancora, proposti in formati ed edizioni differenti a seconda delle vostre esigenze.

Se volete sfruttare l'occasione, trovate in basso i migliori dispositivi Ring in promozione selezionati da noi. Inoltre, a seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, utile per rimanere sempre aggiornati sui migliori affari in giro per il web.

