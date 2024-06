Altro che iPhone, il miglior accessorio per i creator è questo e oggi è al miglior prezzo

Davvero una bella offerta quella per DJI Osmo Pocket 3, oggi disponibile su Amazon Italia ad un prezzo scontato di 455€. Chiaramente è una promozione per chi fosse alla ricerca di un prodotto eccezionale nella creazione di contenuti, visto che si tratta di una fotocamera tascabile molto potente, ottima da portare sempre con sé.

Per chi non la conoscesse, DJI Osmo Pocket 3 è in sostanza una action cam con un corpo verticale da tenere nel pugno della mano e da utilizzare per la realizzazione di contenuti di vario genere. Vanta un sensore CMOS da 1", la capacità di registrare video 4K a 120 fps, una batteria più grande rispetto alla precedente incarnazione ed uno schermo ruotabile da 2".

La vera forza, come potete immaginare, è proprio nella cattura dei video, dove il sistema di gimbal a 3 assi assicura una stabilizzazione eccellente, che pochissimi smartphone possono offrire e che quasi nessuno può garantire senza abbattere la qualità video.

La comodità di poter poi ruotare con un semplice tocco la fotocamera posteriore alla modalità selfie è poi impagabile, ed è un elemento praticamente imprescendibile per realizzare un vlog completo, anche solo per hobby. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra recensione completa.

Per acquistare DJI Osmo Pocket 3 in offerta su Amazon Italia, vi basta fare clic su questo link o sul relativo bottone nel box in basso.