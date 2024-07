Echo Spot 2024 anticipa il Prime Day: appena arrivato ha già 40 euro di sconto!

Le indiscrezioni di questa mattina erano troppo dettagliate per non essere vere: infatti, Echo Spot 2024 è finalmente realtà proprio in occasione dell'imminente Amazon Prime Day 2024 , con un' offerta lancio da leccarsi i baffi. Nel dettaglio, Amazon ha ufficializzato il nuovo Echo Spot , segnando il ritorno di un dispositivo amato e parecchio atteso dagli utenti. La versione originale, uscita nel 2018 e ormai fuori produzione, è ora disponibile in un design rinnovato , alimentato da una gamma di funzionalità avanzate che lo rendono perfetto per qualsiasi comodino.

Il miglior Alexa economico?

Si tratta di una sveglia intelligente con integrazione Alexa caratterizzata da una forma simile a quella di Echo Pop, alla quale però aggiunge un display a colori, che mostra l'ora, il meteo e i titoli delle canzoni in riproduzione. Grazie alle numerose opzioni di personalizzazione, ogni utente può adattare il quadrante alle proprie preferenze.

Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo Echo Spot è il suo altoparlante direzionale da 1,73 pollici, che offre un suono chiaro e potente, ideale per riprodurre musica, podcast e audiolibri dalle principali piattaforme come Amazon Music, Apple Music e Spotify.

Inoltre, la funzione touch del display e i tasti fisici per la regolazione del volume lo rendono estremamente facile da usare, anche per chi non è avvezzo alla tecnologia.

Ovviamente, come altri dispositivi della gamma Alexa, Echo Spot non è solo un dispositivo per l'intrattenimento, ma anche un potente strumento per la gestione della casa intelligente. Può essere collegato ai dispositivi compatibili e configurato per automatizzare le routine quotidiane, come accendere le luci al mattino o abbassare il termostato la sera.

Echo Spot 2024 è disponibile nei colori nero, bianco e un inedito blu, e i clienti Prime possono acquistarlo al prezzo speciale di 54,99€ fino al 17 luglio 2024, contro i 94,99€ di listino: fatelo vostro facendo clic sui pulsanti nei box in basso, o direttamente suquesto link. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.