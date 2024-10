Robot ECOVACS ai migliori prezzi di sempre per il Prime Day di ottobre 2024: sconti fino al 45%

In collaborazione con ECOVACS Tornano le grandi offerte per i prodotti ECOVACS in occasione del Prime Day di ottobre 2024 su Amazon Italia. Tanti modelli di robot aspirapolvere della gamma DEEBOT sono da oggi ai migliori prezzi mai visti sullo store. Un'occasione unica per acquistarne uno e risparmiare, con sconti fino al 45% rispetto ai prezzi di listino ufficiali. I nuovi sconti targati ECOVACS riguardano alcuni dei modelli più recenti prodotti dell'azienda, con tre serie protagoniste della promozione: DEEBOT T30, N20 e X5, con diverse configurazioni tra cui scegliere. Vediamo insieme tutti i modelli disponibili in promozione.

Offerte ECOVACS DEEBOT T30

Uno dei prodotti più scontati è il sistema di pulizia ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI, che fino al 9 ottobre costerà solo 699€ invece di 999€, con uno sconto netto del 30%. Della stessa serie fanno parte anche altri tre robot aspirapolvere con base multifunzione, tutti a prezzo scontato: ECOVACS DEEBOT T30S : scontato a 799€ (invece di 999€)

: scontato a 799€ (invece di 999€) ECOVACS DEEBOT T30 Omni : scontato a 569€ (invece di 899€)

: scontato a 569€ (invece di 899€) ECOVACS T30S PRO: scontato a 799€ (invece di 1.099€) A seguire trovate i link diretti per l'acquisto su Amazon Italia.

Offerte ECOVACS DEEBOT X5

Molto convenienti anche i prezzi per i modelli della serie X5, tra i più potenti e completi in assoluto. In questo caso, potete scegliere tra due prodotti, con i prezzi in ribasso che riportiamo a seguire. ECOVACS DEEBOT X5 OMNI : scontato a 899€ (invece di 1.099€)

: scontato a 899€ (invece di 1.099€) ECOVACS DEEBOT X5 PRO OMNI: scontato a 1.099€ (invece di 1.399€) Entrambi sono sistemi di pulizia completissimi, con base multifunzione integrata e robot che aspira fino a 12.800 Pa. La dirrenze principale è che il nuovo X5 PRO OMNI supporta la navigazione migliorata tramite il sistema AINA 2.0 e ha un'ottimizzazione per la pulizia negli angoli. Nella lista in basso trovate i link per l'acquisto dei due modelli di serie X5, venduti su Amazon Italia a prezzi mai così bassi.

Offerte ECOVACS DEEBOT N20

Sono due anche i robot della serie N20, più economici rispetto a quelli che abbiamo visto sinora. La convenienza è garantita per entrambi i sistemi, che prevedono un robot aspirapolvere (con potenza fino a 8.000 Pa) e una base di svuotamento automatico che svuota il cassetto dello sporco. I prezzi scontati su Amazon Italia sono quelli riportati a seguire: ECOVACS DEEBOT N20 Plus : scontato a 349€ (invece di 399€)

: scontato a 349€ (invece di 399€) ECOVACS N20 PRO Plus: scontato a 399€ (invece di 499€) Difficile trovare altri robot così potenti e completi a meno di 400€, quindi vi consigliamo di non perdervi questi sconti, cliccando subito sui link in basso per procedere all'acquisto.

Altri sconti ECOVACS

Se volete dare un'occhiata a tutto il catalogo di ECOVACS disponibile su Amazon Italia, basta cliccare su questo link e sarete diretti subito sulla pagina dedicata. Come già accennato all'inizio, sono disponibili sconti fino al 45% rispetto ai prezzi di listino ufficiali per tantissimi modelli di robot aspirapolvere e sistemi di pulizia smart. In collaborazione con ECOVACS

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Gruppo Facebook