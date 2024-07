Grandi offerte per gli aspirapolvere ECOVACS al Prime Day: tre nuovi modelli super scontati

Gli sconti di casa ECOVACS sono imperdibili per questo Prime Day 2024. Su Amazon Italia sono tornate le offerte speciali per alcuni dei migliori robot aspirapolvere in circolazione, con ribassi fino al 45% su tutta la gamma ECOVACS. I riflettori principali sono puntati su tre modelli tra i più recenti in assoluto: ECOVACS DEEBOT T30 OMNI , ECOVACS DEEBOT X5 OMNI e ECOVACS T30S COMBO COMPLETE . Scopriamoli insieme e diamo un'occhiata ai prezzi scontati nella sezione a seguire.

Sconti per i Robot Aspirapolvere ECOVACS

Le offerte per i nuovi modelli ECOVACS usciti negli ultimi mesi sono quelle più ghiotte, perché i prezzi sono i più bassi mai visti per questi robot domotici. State però ben attenti alle differenze tra ciascun prodotto, visto che le funzionalità e i prezzi variano non poco.

ECOVACS DEEBOT T30 OMNI e ECOVACS T30S COMBO COMPLETE fanno parte della stessa famiglia T30, dunque includono un potentissimo robot che ha una forza di aspirazione di ben 11.000 Pa e due panni rotanti per il lavaggio.

Cambia la base multifunzione: nel kit di DEEBOT T30 OMNI c'è una stazione All-in-One che carica, svuota il robot dallo sporco e lava i panni rotanti; per il T30S COMBO COMPLETE è inclusa una mega base che ha anche una scopa elettrica integrata, che potete usare per pulire dove il robot non arriva o dare un'aspirazione veloce.

ECOVACS DEEBOT X5 OMNI ha una forma diversa, con una parte frontale piatta. Riesce a infilarsi meglio negli angoli e ha una forza di aspirazione ancora più elevata, addirittura 12.800 Pa. Utilizza la funzione TruEdge per pulire meglio sui bordi e ovviamente ha due panni per il lavaggio del pavimento. Anche la base inclusa nel kit è molto smart, svuota lo sporco e lava i panni.

I prezzi, come anticipato, sono molto convenienti. Il più economico tra i tre è ECOVACS DEEBOT T30 OMNI, che scontato costa 649€ invece di 899€ di listino.

ECOVACS DEEBOT X5 OMNI ha un prezzo ribassato di 949€, invece di 1.099€ di listino. Infine, ECOVACS T30S COMBO COMPLETE costa 999€ in sconto, invece dei 1.299€ del listino. Trovate a seguire tutti i link diretti per l'acquisto su Amazon Italia.