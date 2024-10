Domani inizia la Festa delle Offerte Amazon Prime: ecco come sfruttarla a tuo vantaggio!

Il secondo Prime Day del 2024 è alle porte, e sebbene ancora non si respiri quell'aria natalizia che ci inebrierà nel corso dei prossimi mesi, potrebbe essere questa l'occasione per iniziare a pensare ai regali, con tutta calma. Dalla mezzanotte di martedì 8 ottobre e fino alle 23:59 di mercoledì 9 ottobre si terrà infatti la Festa delle Offerte Prime, che come ogni anno attirerà a sé milioni di clienti in tutto il mondo. Ecco quindi 5 consigli che siamo sicuri renderanno più piacevole e meno caotica la due giorni di offerte Amazon, alla quale dedicheremo come sempre tante raccolte curate a mano qui sul sito (tutte disponibili nella pagina dedicata al Prime Day), oltre a una copertura live sul nostro canale Telegram, dove è più facile segnalare in tempo reale le offerte lampo e gli sconti meno duraturi.

1. Attivare il mese di prova di Amazon Prime

Per usufruire degli sconti in occasione della Festa delle Offerte Prime è obbligatorio essere iscritti al servizio. Abbonarsi ad Amazon Prime è quantomai facile, ma chi ancora non avesse attivato la sottoscrizione può approfittare di un mese di prova completamente gratuito. Durante questo lasso di tempo saremo clienti Prime a tutti gli effetti, senza limitazione alcuna, inclusa la possibilità di partecipare appunto al Prime Day di ottobre.

Chi non è cliente Prime non può partecipare alla Festa!

Detto questo, ci sono altri modi per avere Amazon Prime gratis, legalmente, anche per periodi più lunghi di un mese, ma solitamente il gioco non vale la candela.

2. Installare Keepa

Per approfittare di una buona offerta, la prima regola è riconoscerla. Capita spesso infatti di trovare prodotti che sembrano scontati, quando in realtà non sono così convenienti. È per questo che esistono vari strumenti per vedere lo storico dei prezzi su Amazon. Tra questi il nostro preferito è Keepa, un servizio che ha anche un'estensione per Chrome, Edge, Safari e altri browser, che aggiunge un pratico grafico subito sotto alla descrizione di ogni articolo su Amazon.

Keepa offre subito un ottimo colpo d'occhio. In questo caso, ad esempio, è evidente che non ci troviamo di fronte alla migliore offerta: fino a poche settimane fa potevamo risparmiare 29 euro.

Con Keepa è possibile filtrare il prezzo sia di Amazon che di rivenditori terzi, su intervalli temporali via via crescenti. Diventa quindi immediato capire se siamo di fronte al miglior prezzo di sempre, oppure se lo sconto non è così conveniente. Va da sé che se anche l'offerta non fosse la migliore in assoluto, ma ci fossero pochi euro di differenza, potrebbe comunque valere la pena acquistare sul prodotto.

3. Le liste dei desideri

Che si tratti di regali per gli altri o per sé stessi, è importante darsi delle priorità. In un mondo ideale, saremmo tutti abbastanza ricchi da comprare tutto, ma dato che non è così dobbiamo purtroppo fare una cernita. Un buon modo può essere quello di creare una lista desideri su Amazon, almeno vedremo subito se ciò che ci interessa è stato scontato in occasione del Prime Day.

Altro che Festa delle Offerte Prime: sarebbe molto meglio avere il genio della lampada!

Creando più liste, magari in ordine di priorità decrescente, diventa anche facile capire cosa acquistare prima, e cosa invece possiamo rimandare. Sennò c'è il sano, vecchio, foglio di carta, stile letterina a Babbo Natale, che appunto può anche essere riciclato come tale nel corso dei prossimi mesi.

4. Consultare la nostra pagina dedicata

Possiamo fare un po' di auto-promozione? Del resto speriamo che tu ci stia leggendo perché ti fidi di noi, e allora fallo fino in fondo, e segnati la nostra pagina con le migliori offerte Prime Day di ottobre tra i preferiti del browser.

Stiamo lavorando per voi: offerte succose in caricamento...

Attenzione: al momento ci sono ancora contenuti del precedente Prime Day, ma a partire dalla mezzanotte dell'8 ottobre troverai tutte le nuove raccolte che stiamo preparando in occasione della Festa delle Offerte Prime. Solo 8-10 prodotti per ciascun articolo, scelti con cura dalla redazione di SmartWorld.it, per farti trovare solo prodotti validi e a buon prezzo. Del resto una buona offerta non è tale se non è buono anche l'oggetto in sé, no?

5. La FOMO è nemica del risparmio

L'ultimo consiglio è forse il più banale, ma anche il più importante. (Per chi non lo sapesse, FOMO=Fear of Missing Out, ovvero la paura di perdere un'occasione.) Non farsi prendere dalla febbre degli sconti. Supponiamo di essere di fronte a diverse buone offerte, che abbiamo già verificato essere tali. Dovremmo approfittare di tutte? Quel prezzo non tornerà mai? La risposta, nel 99% dei casi, è NO e SI, rispettivamente alle due domande. Una verifica indiretta ce la può dare anche Keepa. Basta guardare come è variato il prezzo di un certo oggetto col passare del tempo, e capiremo subito se siamo di fronte a un'offerta unica nel suo genere, o a una riproposizione della stessa. E se anche fosse il prezzo più basso di sempre, è molto probabile che quella stessa cifra tornerà in futuro. Del resto ci sono già Black Friday e Natale in vista, e le occasioni di sconto non mancano mai. La domanda da farsi piuttosto è un'altra: mi serve davvero questo prodotto? Se la risposta è sì allora va comprato, soprattutto se per lavoro. Altrimenti ci saranno senz'altro altre offerte in futuro, magari anche migliori di questa.