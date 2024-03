Saprete probabilmente che in questi ultimi giorni di marzo è in corso la Festa delle Offerte di Primavera Amazon, una ricorrenza che va avanti oramai da qualche anno. Tra i prodotti in sconto ci sono ovviamente tantissime Friggitrici ad Aria, tant'è che vi abbiamo segnalato le promozioni più gustose in un lungo articolo dedicato che trovate qui. Se però è la prima volta che decidete di acquistarne una, perché qualcuno in famiglia vi fa pressioni per averla, o perché finalmente lo scetticismo ha lasciato spazio alla curiosità, orientarsi tra le decine di dispositivi e di marchi diversi potrebbe diventare un mezzo incubo. Questo articolo nasce per dare una mano in tal senso, o anche per chi non avesse voglia di spulciarsi tutti quelli attualmente in offerta ma fosse a caccia di qualcosa di più specifico. Ecco quindi 3 friggitrici ad aria che secondo noi potrebbero fare al caso di tutti, e vi spieghiamo anche il perché nelle sezioni a loro dedicate! Se poi volete seguire la "diretta" relativa alle Offerte di Primavera Amazon potete seguirci sul nostro canale Telegram, dove se attiverete le notifiche riceverete in tempo reale sul vostro smartphone tutte le offerte più interessanti e sarai fra i primi a poterne usufruire, prima che finiscano. TUTTE LE OFFERTE DI PRIMAVERA

Haier Friggitrice ad aria I-Master, 6 in 1 con display touch

Haier è un brand che si sta ritagliando sempre più spazio nel settore degli elettrodomestici, e per chi non lo sapesse ha anche alcuni modelli di friggitrice ad aria a listino. Fra questi c'è anche I-Master Multi Air Fryer, che è quel tipico modello che include praticamente tutte le caratteristiche che una friggitrice ad aria dovrebbe avere. Per cominciare è un dispositivo dalle dimensioni medie, quindi non esagerate ma neanche troppo compatta (364 x 270 x 331 mm). Di conseguenza il cestello è da 5 litri, una dimensione che si adatta facilmente anche a famiglie di 3 o 4 elementi, anche se dipende molto da cosa ci volete cuocere dentro. Il range di temperatura va da 80 a 200°C, e la potenza nominale è pari a 1500 Watt. Ciò significa che i tempi di cottura e il raggiungimento della temperatura massima sono perfettamente nella media di questo genere di prodotti. Il vantaggio delle friggitrici ad aria infatti è proprio quello di raggiungere più velocemente la temperatura massima di un forno convenzionale, e se il modello di friggitrice che avete adocchiato ha valori di potenza troppo bassi, parte del vantaggio offerto da questo genere di elettrodomestici va perduto. Per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon viene venduta al prezzo più basso di sempre.

COSORI Friggitrice ad Aria Smart da 3,8L

Se siete disposti a scarificare un cestello più grande o se avete bisogno di qualcosa di più compatto, anche per esigenze di spazio in cucina, secondo me questo è il modello perfetto da comprare. Devo ammettere che apprezzo particolarmente i prodotti COSORI perché effettivamente, all'atto pratico, si comportano benissimo (qui trovate le mie recensioni), e questo modello racchiude tantissimi degli elementi che le rendono un'ottima scelta un po' per chiunque. Prima di tutto, design e colori sono più curati del solito, il che non guasta mai. Il range di temperatura è altissimo, soprattutto per un modello compatto: si va da un minimo di 75 a un massimo di ben 230°C! La potenza è la solita del modello precedente, 1500W, più che sufficienti per il cestello che integra questa COSORI, un 3,8 litri che è sufficiente per 2 o 3 persone. E questa ha anche funzionalità smart! Potete collegarla all'app VeSync e programmarla direttamente da lì. Sempre su VeSync trovate anche un ampio database di ricette, molto comodo per trovare spunti e anche per imparare a usare le friggitrici ad aria. È al prezzo più basso di sempre per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L

Ve lo dico subito: lo sconto non è da stracciarsi le vesti, ma il dispositivo è ottimo ed è anche sbarcato di recente in Italia, quindi comprereste qualcosa di attuale. Ve ne ho parlato in una recensione dedicata non troppo tempo fa. Sostanzialmente Xiaomi ha preso il modello del 2023 e lo ha reso più grande, più potente e persino più economico. Le linee sono sempre molto curate, e il cestello è da ben 6,5 litri. Ciò significa che dentro ci sta un bel po' di roba: un pollo intero, patate arrosto, potete sbizzarrirvi con tante preparazioni. La potenza arriva a 1800W, e il range di temperature spazia da 40 a 220°C. Ottimo il valore massimo, e ottimo anche quello minimo, che vi permette di ampliare il numero di preparazioni effettuabili con la friggitrice ad aria. Tra l'altro questo modello ha anche delle sotto modalità di cottura pensate per sgrassare alcuni cibi (come le costolette di agnello) o per grigliarli, variando magari la velocità della ventola integrata. I comandi sono gestiti attraverso un'elegante ghiera che fa anche da display. Anche questa friggitrice ad aria ha funzionalità smart: ha la sua app con controllo remoto, i comandi vocali e ricette da consultare con tutti i passaggi. Un gran bel dispositivo insomma!