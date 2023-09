Il Fuoritutto Logitech su Amazon è imperdibile! Mouse, tastiere, cuffie e G Cloud ai minimi storici

Nuove offerte speciali per i prodotti Logitech su Amazon Italia, con una gran quantità di mouse, tastiere, cuffie e altro ancora in sconto a prezzi mai visti. Quasi tutti gli articoli proposti sono infatti ai rispettivi minimi storici, dunque avete un'occasione unica per risparmiare sull'acquisto! Prima della lista, a seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Offerte Logitech

Uno dei prodotti da non perdere per la promozione di Amazon è certamente la nuova console portatile Logitech G Cloud, che consente di sfruttare al meglio i servizi di cloud gaming come Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW. Prezzi super convenienti anche per gli altri accessori, come la tastiera Logitech G915, il volante Logitech G923 e il microfono USB Blue Yeti.

Offerte Mouse

Tre mouse gaming della linea Logitech G a prezzi clamorosi! Il più economico tra tutti è il Logitech G305 LIGHTSPEED cablato, ma ci sono anche i due modelli wireless Logitech G PRO X SUPERLIGHT e il luminosissimo Logitech G G502 X PLUS.

Offerte Cuffie

Se avete bisogno di cuffie gaming di alto livello, non perdetevi gli sconti per gli auricolari Logitech G Fits, per i diversi modelli di Logitech G733 Lightspeed con vari colori tra cui scegliere, ma anche per le eleganti Logitech G PRO X (con e senza cavo) e per le nuove Logitech G Astro A30 LIGHTSPEED in colorazione blu.