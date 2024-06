Galaxy A35 e A55 ad un prezzo stracciato con un trucchetto ed il vostro usato

Amazon Italia ha appena lanciato una nuova promozione per mezzo della quale è possibile risparmiare ulteriormente sugli smartphone Samsung tramite la supervalutazione dell'usato, con 50€ di extra sconto garantito. La convenienza deriva dal fatto che il prezzo di Galaxy A35 e del Galaxy A55 è appena calato al minimo storico, quindi è un'occasione unica per portarseli a casa sfruttando l'iniziativa dell'azienda, che consente, appunto, di permutare il proprio dispositivo usato.

Del resto, stiamo parlando di solidi smartphone di fascia bassa/media, che mirano ad offrire un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo, con alcune caratteristiche che la concorrenza si sogna, come impermeabilità, supporto eSIM, ottimo display AMOLED, buone foto, lettore di impronte digitali integrato nello schermo e ben 5 anni di aggiornamenti (di cui 4 con nuove versione di Android).

L'iniziativa è applicabile sia su Galaxy A35, che su Galaxy A55, e prevede i seguenti passaggi:

Collegatevi alla pagina Amazon della promo a questo link

Rispondete a tutte le domande per ricevere una stima del valore di permuta

Selezionate "Extra valutazione Galaxy A55 A35"

Accettate e caricate i seguenti documenti: Prova d'acquisto entro il 30 giugno 2024 Copia dell'email di conferma dell'ordine Foto dell'etichetta contenente il codice a barre e numero IMEI

Confermate la partecipazione online entro il 15 luglio 2024 per ricevere due mail con i prossimi passi per l'invio dello smartphone usato

Ricevete l'importo della valutazione sul conto corrente dopo 30 giorni dall'acquisto del nuovo smartphone

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina della promo a questo indirizzo, mentre in basso ci sono i box con Galaxy A35 e Galaxy A55.

