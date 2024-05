Galaxy A35 al miglior prezzo è l'affare del giorno: ci sono pure gli auricolari gratis

Una delle promozioni che vi abbiamo segnalato in questo articolo diventa particolarmente ghiotta nella giornata odierna. Su Amazon Italia, infatti, il prezzo del Samsung Galaxy A35 è appena calato al minimo storico di 330€, quindi è un'occasione unica per portarselo a casa e sfruttare la recente iniziativa dell'azienda, che premia l'acquisto con un omaggio niente male, cioè gli auricolari Buds FE.

Nella nostra recensione, abbiamo definito Galaxy A53 il prototipo di smartphone Samsung di fascia media, che mira ad offrire un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo, con alcune caratteristiche che la concorrenza si sogna, come impermeabilità, supporto eSIM, ottimo display AMOLED da 6,5 pollici, buone foto, lettore di impronte digitali integrato nello schermo e ben 5 anni di aggiornamenti (di cui 4 con nuove versione di Android).

Una volta effettuato l'acquisto su Amazon Italia del Galaxy A35, non vi resta altro che registrare il prodotto su Samsung Members seguendo i passi elencati nel nostro articolo dedicato.

Vi informiamo che la promozione si applica anche su Galaxy A55, ma il prezzo su Amazon Italia non è conveniente come l'A35.

