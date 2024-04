Provate a vincere 50€ su Amazon Italia: partecipare è gratis!

Dopo aver visto le migliori offerte per l'Amazon Gaming Week selezionate a mano da noi, adesso ci spostiamo su un'altra iniziativa di Amazon Italia. Il colosso dell'e-commerce ha infatti lanciato un Giveaway tramite il quale è possibile vincere una Gift Card da 50€ spendibile, appunto, su Amazon. La partecipazione è totalmente gratuita e le iscrizioni sono aperte fino al 5 maggio 2024.

In questo articolo vi spieghiamo i pochi e semplici passaggi su come fare per partecipare al Giveaway. Se siete di fretta e volete iscrivervi, fate clic sul pulsante qui sotto: vi porterà direttamente sulla pagina dell'iniziativa.