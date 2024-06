Sconto extra di 50€ per tutti i Google Pixel 8 e 8 Pro: è il momento di prenderli!

Nuove offerte speciali per tutta la serie Google Pixel 8, che su Amazon Italia raggiunge prezzi mai così bassi grazie ad un nuovo coupon da sfruttare. Avete tempo fino al 12 giugno 2024 per utilizzare il codice sconto che trovate a seguire ed ottenere uno sconto extra di 50€ sul prezzo già scontato!

Il coupon si può applicare per l'acquisto di tutti i modelli di Pixel 8 e Pixel 8 Pro, per qualsiasi colorazione e qualsiasi taglio di memoria. In questo modo, potete acquistare il vostro Pixel preferito al minimo storico assoluto.

Il codice sconto da usare per avere lo sconto è questo:

PIXEL50

