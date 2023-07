Fatevi un bell'home theatre con le offerte Prime Day: il cinema in casa per tutte le tasche!

Il cinema in casa è il classico sogno che anni fa richiedeva investimenti ingenti, ma che adesso è ormai alla portata di tutti, pur con tanti distinguo. Per fare le cose davvero davvero "per bene" ci vogliono ancora un sacco di soldi, e anche di spazio : spazio per uno schermo ALR (magari motorizzato), spazio per la soundbar, i satelliti e il subwoofer, e spazio anche per il divano, nel senso che per godere bene di tutti questi dispositivi non vi potete sedere a un metro dallo schermo su una sedia. Detto questo però, la tecnologia ci viene in aiuto con tante soluzioni, che magari non ricreeranno del tutto l'effetto cinema, ma ci vanno comunque molto vicine, anche senza spendere un capitale.

Proiettore o TV?

Primo elemento fondamentale: un proiettore o una televisione? I proiettori richiedono spazio, possibilmente tanto, ma sono ovviamente quelli che ricreano meglio l'effetto cinema.

Lasciate perdere i modelli a tiro ultracorto, perché troppo costosi, spesso qualitativamente inferiori (a parità di prezzo), e soprattutto perché necessitano praticamente per forza di uno schermo ALR.

Purtroppo non ci sono molte alternative in offerta per il Prime Day, ma un paio di ottimi modelli li abbiamo trovati. Quello di XGIMI in particolare lo usiamo con soddisfazione da anni: ha un audio superiore alla media (sempre migliorabile comunque, come vedremo poi), l'autocorrezione del trapezio che funziona magnificamente, ed evita da solo eventuali ostacoli sul percorso di proiezione, in modo che sia facilissimo collocarlo nella stanza, anche non per forza frontalmente rispetto al punto dove volete proiettare. Dulcis in fundo c'è Android TV a bordo, che rende l'interazione col proiettore semplicissima.

Il modello di Epson è più luminoso, un aspetto importante soprattutto se pensaste di usarlo non solo la sera, e probabilmenteproduce anche un'immagine migliore (non li abbiamo mai messi fianco a fianco per verificarlo personalmente), ma non ha tutti gli automatismi di XGIMI, costa un po' di più, ed è privo di sistema operativo, quindi al massimo dovrete ovviare con un box TV esterno.

In entrambi i casi comunque, l'effetto visivo cinema-like è garantito, e il prezzo a cui sono venduti è ottimo per entrambi.