Jabra Elite 3 Active in sconto al minimo storico: tra i migliori auricolari per lo sport a meno di 50€

Quando si parla di migliori auricolari Bluetooth , è impossibile non parlare di Jabra . Senza troppi giri di parole, è una delle aziende che produce le cuffiette più complete per l'intera categoria. Ci fa dunque piacere segnalarvi che i Jabra Elite 3 Active sono in offerta su Amazon Italia al miglior prezzo di sempre, pari a 49€ . Si tratta del 50% di sconto rispetto alla cifra di listino e quasi 10€ in meno rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, dunque il risparmio è reale.

Parlando più nel dettaglio, gli auricolari i Jabra Elite 3 Active per Android e iOS sono un prodotto solido di un'azienda matura, ad un costo molto invitante. Si rivolgono anzitutto agli sportivi, in particolar modo a chi fa jogging, grazie alla resistenza all'acqua e all'ottima vestibilità, che rimane salda durante la corsa. Anche l'autonomia non è affatto male, visto che vi possono accompagnare per 6 ore consecutive con la custodia che garantisce ben 24 ore totali, supportando pure la ricarica rapida.

Ovviamente possono essere utilizzati anche durante tutto l'arco della giornata, anche perché le prestazioni audio sono notevoli, nonostante la fascia di prezzo. Vi è infatti l'equalizzatore regolabile e il potenziamento dei bassi, oltre alla tecnologia HearThrough per sentire i suoni ambientali, e la cancellazione attiva del rumore per isolarsi e godersi la musica. Buona anche la dotazione di microfoni: ce ne sono ben 4, così da effettuare chiamate nitide.

Se cercate dunque degli auricolari true wireless che strizzano l'occhio agli sportivi, con funzioni di cancellazione del rumore e dotati di buoni microfoni, allora vale la pena considerare i Jabra Elite 3 Active a questo link. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.