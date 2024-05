Se cerchi delle cuffie leggere sia di peso che di prezzo, non farti sfuggire queste JBL!

Nella nostra rassegna delle migliori offerte del giorno, sono spuntate queste bellissime JBL Tune 510BT in forte sconto. In particolare, il modello bianco è disponibile al relativo minimo storico, pari a circa 25€. È davvero difficile trovare delle cuffie Bluetooth migliori, almeno in questa fascia di prezzo.

Dotate della tecnologia JBL Pure Bass, mediante la quale forniscono dei bassi pronunciati e puliti, queste cuffie on-ear vantano un design pieghevole funzionale, risultando leggere (pesano 159 grammi), comode e facilmente trasportabili. In generale, garantiscono un suono di buona qualità, supporto al Multipoint (cioè la connessione simultanea a due dispositivi) e Bluetooth 5.0. Sul padiglione destro, poi, sono presenti i controlli per il volume e il microfono.

Sorprende anche l'autonomia: oltre a tenervi compagnia per ben 40 ore di riproduzione musicale, le cuffie supportano anche la ricarica veloce, assicurando 2 ore extra di autonomia in soli 5 minuti di ricarica, il che è davvero notevole per un modello così econoomico.

Se cercate dunque delle cuffie da portare ovunque voi vogliate e che costino poco, puntate alle JBL Tune 510BT facendo clic su questo link, soprattutto se desiderate il modello bianco, che finalmente è sceso ad un ottimo prezzo. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.