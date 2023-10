Kindle in offerta Amazon! Riavvicinarsi alla lettura conviene

In attesa di conoscere tutti i dettagli della Festa delle Offerte Prime, che si consumerà il 10 e l'11 ottobre, Amazon lancia una serie di offerte sui Kindle, i celebri eBook reader prodotti dalla stessa società di ecommerce. Si tratta del modo ideale per riavvicinarsi alla lettura, che potrebbe essere perfetto con qualche piccola sistemazione, come abbiamo suggerito in un nostro speciale dedicato.

Si parte dunque con il Kindle di base a 89€, che propone uno schermo e-ink da 6", per poi finire sui modelli di Kindle Paperwhite da 6,8'', sia quello standard, sia il Signature Edition, con maggiore spazio di archiviazione e compatibilità con la ricarica wireless. Chiude il cerchio il Kindle Scribe, il taccuino digitale con schermo da 10,2'' e pennino incluso.

Per acquistare i Kindle oggi in sconto su Amazon basta andare cliccare sui pulsanti dedicati nel box in basso. A seguire vi lasciamo anche il tasto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, così da rimanere sempre aggiornati sui migliori affari in giro per il web.