Leggete beati sotto l'ombrellone con 3 mesi di eBook e riviste gratis, offre Amazon

La settimana di Amazon Prime Day si avvicina e sono già disponibili sin da subito alcune delle promozioni più succulente dedicate ai servizi Amazon. Una di quelle da non perdere è quella per il servizio Kindle Unlimited , che potete provare gratis per 3 mesi con la nuova offerta speciale, valida solo fino al 17 luglio 2024 .

Kindle Unlimited Gratis 3 mesi

Il servizio Kindle Unlimited permette di accedere senza limiti ad un catalogo con milioni di eBook e riviste selezionate , leggibili dal proprio lettore Kindle o dall' app per smartphone. In questo modo è possibile leggere su qualsiasi dispositivo, scegliendo tra un'enorme varietà di libri in tante lingue diverse.

L'offerta può essere annullata in qualsiasi momento, ma non può essere richiesta da chi ha già un abbonamento attivo. La promozione è dedicata solo ai nuovi iscritti al servizio, cioè a coloro che non hanno mai attivato prima d'ora la prova gratuita.

Per attivare la promozione dedicata a Kindle Unlimited basta andare sulla pagina dedicata e cliccare sul pulsante " Iscriviti ora ". Dopo i primi 3 mesi gratuiti di abbonamento, il servizio si rinnoverà in automatico al costo di 9,99€ al mese .

